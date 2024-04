Marčevskij z kauzy Voice of Europe dostal na Slovensku ochranu, v Česku je na sankčním seznamu

Proruský ukrajinský politik a podnikatel Arťom Marčevskij, kterého česká vláda minulý měsíc zařadila na národní sankční seznam, dostal na Slovensku dočasnou ochranu, napsal v úterý Deník N. Praha přitom počítala s tím, že Marčevskému v dohledné době dočasnou ochranu, kterou v Česku získal po ruské agresi na Ukrajinu, odebere. Tím by přišel o povolení k pobytu na celém území EU. Nyní ale bude záležet na postoji slovenských úřadů. Bratislava 21:54 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arťom Marčevskij | Foto: Opoziční platforma – Pro život

Marčevskij se podle české vlády a zpravodajských služeb spolu s dalším proruským ukrajinským politikem Viktorem Medvedčukem pomocí mediální platformy Voice of Europe pokoušeli ovlivňovat politiky v několika evropských zemích a některým z nich i předávat peníze.

Od konce března, kdy česká vláda přidala Marčevského na národní sankční seznam, pobýval na Slovensku. Stále přitom využíval dočasnou ochranu, kterou získal jako „uprchlík“ z Ukrajiny v první polovině roku 2022 od českého ministerstva vnitra.

Z Ukrajiny totiž odjel několik týdnů poté, co Rusko zemi napadlo. „Důvodem jeho odchodu však podle všeho nebyla válka, ale vyšetřování jeho údajné spolupráce s Ruskem,“ uvedl Deník N.

Překvapivý krok

České úřady počítaly s tím, že Marčevskému dočasnou ochranu odeberou, a on tak přijde o povolení k pobytu. To se nicméně mohlo stát až 60 dní poté, co zařazení na sankční seznam nabyde právní moci.

„Kdyby tento záměr vyšel, Marčevskij by zároveň přišel o povolení k pobytu na celém území EU. O to překvapivější byl krok ministerstva vnitra na sousedním Slovensku, které nyní Marčevskému rovněž udělilo dočasnou ochranu,“ napsal server.

Finanční analytický úřad mezitím zablokoval nejen Marčevského majetek v Česku, ale také peníze na jeho bankovních účtech. To platí i pro Medvědčuka, který nyní žije v Moskvě, doplnil Deník N.

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že informace tohoto typu nesděluje. „Ale zařazení na sankční seznam mimo jiné znamená zařazení do evidence nežádoucích osob,“ řekl Deníku N mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.

Problém by pro Marčevského nastal, kdyby byl zařazen na celoevropský sankční seznam. V tom případě by musel odejít i ze Slovenska, to v následujících týdnech ale podle Deníku N nehrozí.