Když před rokem jmenovala tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová novou slovenskou vládu, stal se Robert Fico premiérem už počtvrté. Zkušený politik, který se více než 30 let pohybuje ve veřejném prostoru, překvapil svým razantním nástupem a rychlými změnami, které v prvních měsících jeho kabinet uskutečnil. Komentář Praha 6:30 29. října 2024

Čtvrtá Ficova vláda vznikla na půdorysu koalice vítězného Směru, strany Hlas a také Slovenské národní strany. Zrušila speciální prokuraturu, provedla změny v policejním sboru, ale i v Rozhlase a televizi Slovenska. V prvních měsících také úspěšně zvládla prezidentské volby, které vyhrál předseda koaliční strany Hlas Peter Pellegrini. Obsazení strategicky důležité pozice bylo pro Fica klíčové.

Kamila Pešeková: Rok čtvrté Ficovy vlády. Ta problémy nedokáže řešit, podporu lidí si ale udržuje

Od první chvíle také čelila nová slovenská vláda tlaku ulice, když se na náměstích velkých měst konala velká protestní shromáždění. Ta ovšem nakonec neměla dlouhého trvání. Mimo jiné i kvůli atentátu, který byl v polovině května 2024 spáchán v Handlové na premiéra Fica. Tato událost, která byla dávána do souvislosti se zjitřenou atmosférou v zemi, přerušila většinu veřejných protestů.

Atentát na premiéra byl důležitým předělem. Mnozí si po něm kladli otázku, jaké bude mít důsledky, zda se například Fico změní a bude méně agresívní? Tato očekávání se nenaplnila. Premiér, který se ze zranění poměrně rychle zotavil, se vrátil v dobré kondici a plynule navázal na to, kde před atentátem skončil.

Zahraniční politika východním směrem

Ficova vláda nastupovala s řadou slibů, hlavně ale, že ukončí chaos a zmatky, které doprovázely působení předchozích pravicových vlád Igora Matoviče a Eduarda Hegera. Jenomže rok po svém nástupu působí současná koalice navenek úplně stejně. Už to nejsou malicherné slovní souboje Matoviče se Sulíkem, ale šéfa SNS Andreje Danka s ministry za koaliční Hlas.

Roční bilance Ficovy vlády je spíše skromná, s klíčovými problémy země nepohnula. Situace ve školství nebo zdravotnictví se přitom neustále zhoršují. Třetina letošních slovenských maturantů chce odejít na studia do zahraničí, přestávají fungovat oddělení některých nemocnic a ceny základních potravin jsou vyšší než v zahraničí.

Namísto toho ale Ficův kabinet zaměřuje svou pozornost na vyšetřování postupů během pandemie covidu, pomáhá veřejně očistit Andreje Babiše nebo vynakládá energii na úpravu státní hymny.

Kapitola sama pro sebe je její zahraniční politika. Tu deklaruje současná vláda jako politiku na všechny světové strany. Při bližším pohledu je ale zjevné, že ten východní směr má pro ni větší prioritu. Někteří představitelé vládní koalice zcela otevřeně, jiní skrytě, dávají najevo svoji náklonnost k Rusku.

A co na to všechno slovenská veřejnost? Strana Roberta Fica má nyní přibližně stejnou podporu, s jakou vyhrála volby. Asi to tedy znamená, že premiér stále dokáže oslovovat své voliče a nabízet jim, co od něj chtějí slyšet.

Skutečný test pro Ficovu vládu ještě ale přijde. Začala totiž snižovat schodek státního rozpočtu. To je potřebný, ale zároveň i náročný krok. Neobejde se to bez škrtů, které se dotknou prakticky každého na Slovensku. Proto bude pro premiéra Fica životně důležité, aby si nadále udržoval náklonnost svých voličů.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu