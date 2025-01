Francouzi se loučili s Le Penem. ‚Nikdo nezastaví lid a pravdivou myšlenku,‘ řekla v projevu jeho vnučka

Patriot, provokatér, vizionář, antisemita nebo předchůdce Donalda Trumpa – davy lidí se v Paříži rozloučily s bývalým předsedou Národní fronty Jeanem-Mariem Le Penem. Krajně pravicový politik zemřel minulý týden ve věku 96 let. Rodina uspořádala poslední rozloučení v kostele v centru Paříže. Od stálého zpravodaje Paříž 8:26 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý předseda Národní fronty Jean-Marie Le Pen | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

U Kostela Panny Marie z Val-de-Grâce se shromáždily stovky, možná tisíce lidí. Výběr tohoto místa není náhodný, rodina chtěla tímto způsobem připomenout válečnou vojenskou zkušenost Jeana-Marieho Le Pena a to, že sloužil v Indočíně i v Alžírsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z posledního rozloučení s Jeanem-Mariem Le Penem

Lidé, kteří se nedostali na smuteční obřad přímo do kostela, tak stojí na náměstí a dívají se na mši na velkoplošných obrazovkách. Je to náboženský obřad, zaznělo rekviem, lidé se modlí a také je to zároveň pieta s velkým politickým přídechem.

„Nikdo nezastaví pochodující lid, pravdivou myšlenku a správný příklad. Tenhle příklad inspiroval po celý tvůj život a i po tvé smrti obrovský dav mladých Francouzů,“ říká v projevu europoslankyně a Le Penova vnučka Marion Maréchalová.

Za projev v pařížském kostele sklidila nejbouřlivější potlesk. V první řadě ji poslouchala její teta a zároveň šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová, pro kterou byla organizace piety výzva. Na jednu stranu se důstojně rozloučit se svým otcem a bývalým předsedou Národní fronty, na druhou stranu dát jasně najevo, že některého jeho postoje a bývalé známosti současné vedení nástupnické partaje nesdílí.

Do kostela se například nedostal humorista „Dieudonné“, který byl, stejně Jean-Marie Le Pen, odsouzený za antisemitismus.

„Byl za antisemitismu několikrát odsouzený. Nic to ale nemění na tom, že jsme mu přišli vzdát hold za to, co udělal pro Francii – sloužil v armádě a byl poslancem,“ popsal Českému rozhlasu Christophe, který volí Národní sdružení a věří, že se Marine Le Penová stane za dva roky prezidentkou.

Volič Národního sdružení a podporovatel Marine Le Penové - Christophe | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Podobné přesvědčení sdílí i Serge, který na pietu přišel v rudém výsadkářském baretu: „Podívejte se kolem sebe na ten dav. Všichni tihle lidé půjdou v roce 2027 k volbám a budou volit Marine Le Penovou.“

Šance Le Penové

Marine Le Penová má nakročeno dobře. Podle nedávného průzkumu agentury IPSOS je vůbec největší favoritkou nadcházejícího prezidentského klání zatímco popularita současného prezidenta Emmanuela Macrona je na nejnižší úrovni od demonstrací tzv. žlutých vest v r. 2018.

Prezidentskou cestu Marine Le Penové by ale koncem března mohl zastavit soud, který řeší zneužívání unijních peněz. Marine Le Penové v této kauze hrozí pokuta, 5 let vězení a zákaz kandidování v nadcházeních volbách. Někteří lidé z jejího okolí označují soudní proces za politický.

„Lidé, kteří jsou dnes ve Francii u moci, jsou připravení udělat všechno pro to, aby zabránili Marine Le Penové zvítězit. Nevím, jestli jsou dnes soudy ve Francii nezávislé,“ řekl Českému rozhlasu bývalý europoslanec a poradce Marine Le Penové – Bernard Monot.

Bývalý ministr vnitra a současný ministr spravedlnosti Gérald Darmanin před časem na sociálních sítích napsal, že je potřeba s Marine Le Penovou bojovat ve volebních urnách a ne jinde.

Vzpomínková fotka na Jeana-Marieho Le Pena | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas