Ve věku 86 let zemřel bývalý francouzský prezident, premiér nebo starosta Paříže Jacques Chirac

Zemřel bývalý francouzský prezident Jacques Chirac. Bylo mu 86 let. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na Chiracovu rodinu. Chirac patřil k hlavním osobnostem francouzské pravice, která se hlásí k odkazu exprezidenta Charlese de Gaulla. Stal se oblíbený napříč politickým spektrem hlavně jako starosta Paříže. V čele francouzské metropole stál rekordních 18 let.

