Francouzští republikáni vyloučili předsedu Ciottiho po dramatickém sporu. Chtěl se spojit s Le Penovou

Francouzská konzervativní strana Republikáni (LR) ve středu vyloučila svého předsedu Érika Ciottiho, který navrhl volební spojenectví s krajní pravicí Marine Le Penové. Podle francouzských médií to uvedlo vedení strany poté, co se v jejím sídle odehrál dramatický spor mezi jeho členy a Ciottim. Předseda strany se v sídle zamkl a nechtěl tam pustit spolustraníky, načež označil své vyloučení za neplatné. Paříž 21:43 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Annie Genevardová, generální tajemnice francouzské konzervativní strany Les Republicains, hovoří na tiskové konferenci po mimořádném zasedání | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

„Vedením tajných vyjednávání, bez koordinace s naší členskou základnou, se Éric Ciotti dostal do naprostého rozporu se statusem a linií uplatňovanou LR,“ vysvětlila krok členka vedení strany Annie Genevardová. Spolu s ní by nyní měl mít vedení strany do voleb na starosti lídr kandidátky z eurovoleb François-Xavier Bellamy, který Ciottiho vyloučení rovněž potvrdil.

Současnou situaci ve straně způsobenou Ciottiho příklonem k nacionalistickému Národnímu sdružení (RN) označil za chaos, z něhož straně pomohou vlastní kandidáti pro parlamentní volby.

Politická kancelář republikánů rozhodla o vyloučení předsedy @ECiotti. Reagovala tak na jeho rozhovor pro televizi @TF1Pro, ve kterém Ciotti vyjádřil ochotu spolupracovat s nacionalistickým Národním sdružením @MLP_officiel. Ciotti vyloučení z vedení strany odmítá.@iROZHLAScz https://t.co/G2yeTSD09E — Martin Balucha (@MartinBalucha) June 12, 2024

Samotnému rozhodnutí ve středu předcházela scéna, která podle agentury AFP dosahovala kvalit seriálu o politických intrikách Dům z karet. Ciotti se již dopoledne zavřel v sídle strany a vydal prohlášení, že chystaná schůzka je v rozporu se stanovami strany. Členové vedení se nemohli dostat dovnitř zamčené budovy, jejíž uzavření Ciotti odůvodnil obavami o bezpečnost zaměstnanců.

Genevardová musela podle zdrojů AFP opatřit duplikát klíče, aby se do zamčeného vchodu dostala a mohla se odehrát zmíněná schůzka. Ciotti, který se v tu dobu údajně skrýval v jedné z částí budovy, později na zprávy o svém vyloučení reagoval slovy, že tento krok neuznává a že stranu dál vede. „Je to jako v blázinci,“ komentoval podle AFP scénu poslanec Aurélien Pradié.

‚Spojenectví proti přírodě‘

Republikáni minulý týden ve francouzských eurovolbách obsadili páté místo. Hlasování jasně ovládlo právě RN, na což prezident Emmanuel Macron reagoval vypsáním předčasných parlamentních voleb.

Réunis en Bureau Politique, les Républicains ont décidé à l’unanimité d’exclure Éric Ciotti, de confier la direction du mouvement à Annie Genevard et François-Xavier Bellamy, et de procéder à l’investiture de nos candidats aux législatives. Après cette clarification, nous sommes… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) June 12, 2024

Jejich první kolo se uskuteční 30. června, druhé o týden později. Relativně krátká doba od vyhlášení voleb nutí strany na pravé i levé straně spektra k rychlému jednání o možných koalicích ve snaze získat větší šanci na úspěch v jednotlivých obvodech.

Podle odhadů publikovaných médii vyhraje RN, nezíská však absolutní většinu. Na ni by mohlo dosáhnout právě ve spojení s LR, k němuž tento týden vyzval předseda RN Jordan Bardella. Většina členů LR však podle středečního prohlášení stranického vedení toto spojenectví odmítá.

Macron ve středu označil tuto pravicovou koalici stejně jako zvažovanou širokou alianci na levici za „spojenectví proti přírodě“, která nebudou schopná prosazovat společný program.

Místo toho by se podle něj měli členové LR a umírněnějších levicových stran přidat k prezidentovu táboru. Macronova koalice v eurovolbách výrazně zaostala za RN s méně než polovičním ziskem a také v parlamentních volbách ji podle průzkumů čeká podobný osud.

La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts @lesRepublicains.



Aucune des décisions prises à cette réunion n’emporte de conséquence légale.



Elle peut avoir des conséquences pénales.



Je suis et reste le président de notre… pic.twitter.com/8cSoosTdK3 — Eric Ciotti (@ECiotti) June 12, 2024