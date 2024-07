Generál Šedivý: Kdyby Ukrajina mohla dovážet zbraně dlouhého doletu od počátku, mohla by dnes být jinde

Ukrajina získala od dodavatelských států povolení používat přesnější zbraně s větším doletem do Ruska. „Kdyby měla Ukrajina povolení dodávek zbraní už od počátku ruské agrese, mohla by dnes být jinde. Je to chyba evropských států a Severoatlantické aliance,“ říká v pořadu Osobnost Plus Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu a vedoucí katedry bezpečnostních studií na Vysoké škole CEVRO.

