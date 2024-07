Znovu ztracené Urožajne. Ukrajinské zisky z loňského léta se pomalu vrací pod ruskou kontrolu,

Zdá se, že ruské síly dobyly Urožajne, vesnici na jihu země, kterou loni v létě získala Ukrajina zpět. Potvrzuje to mapa bojiště DeepSate, ukrajinská armáda se zatím nevyjádřila. Rusko vytváří tlak i na východě, kde se jeho jednotky přibližují ke klíčové ukrajinské zásobovací trase. V ohrožení je i město Časiv Jar. Úspěch si Ukrajina připsala na severovýchodě, kde se jí podařilo zastavit ruské útoky u Charkova, uvádí deník The New York Times. Kyjev 15:28 16. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud by se ruské síly dostaly k silnici, ukrajinské vojenské operace ve východní doněcké oblasti by byly vážně narušeny | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

Ruské síly během víkendu zatlačily na Urožajne, jihovýchodní vesnici, kterou loni v létě získala Ukrajina zpět. Je to nejnovější pokus ze série pomalých, ale stálých postupů, které obrací těžce vydobytá ukrajinská vítězství do rukou Ruska, píše deník.

Ruský postup je pro Kyjev probuzením. Jeho jednotky se nyní brání podél více než 960 kilometrů dlouhé frontové linie. Na východě se tlačí vpřed moskevské jednotky. Vstoupily na okraj města Časiv Jar a přibližují se ke klíčové ukrajinské zásobovací trase.

Ukrajina doufá, že zbraně a munice, nedávno dodané západními spojenci, jí pomohou zadržet ruské síly.

To se jí podařilo na severovýchodě, kde posílená ukrajinská obrana zastavila ruskou ofenzívu, která ohrožovala Charkov, druhé největší město Ukrajiny.

Urožajne

Ještě před dvěma dny mapy bojiště ukazovaly, že většina Urožajne byla pod ukrajinskou kontrolou. To, že vesnice padla do rukou ruských sil v tak krátkém čase, naznačuje, že se mohly kyjevské jednotky z vesnice, která nyní leží v troskách, náhle stáhnout.

O obsazení Urožajne v neděli informovalo Ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda se k tomu nevyjádřila.

Přehledy bojiště sestavené z bojových záběrů, včetně mapy DeepState, tvořené skupinou s úzkými vazbami na ukrajinskou armádu, však ruskou kontrolu potvrzují.

Ruské síly „okupovaly Urožajne“, uvedl v neděli DeepState a popsal ztrátu jako „kolaps obrany.“

Ztrátu potvrdil i Pasi Paroinen z finské organizace Black Bird Group, která analyzuje snímky z ukrajinského bojiště

„Samozřejmě, že je nešťastné vidět, jak se všechny zisky z loňského léta pomalu vracejí pod ruskou kontrolu,“ řekl Paroinen. „Dokud bude Rusko držet iniciativu, budou tyto pomalé návraty pokračovat.“

Kyjev držel Urožajne téměř rok po jeho osvobození, i navzdory intenzivní ruské bombardovací kampani v posledních měsících.

Ruský tlak na východě

Od letošního ruského dobytí Adijivky, ukrajinské pevnosti na východě, postupují ruské jednotky ke klíčové silnici T 0504. Nacházejí se od ní nyní méně než sedm kilometrů.

Pokud by se ruské síly dostaly k silnici, ukrajinské vojenské operace ve východní doněcké oblasti by byly vážně narušeny. Města spojená silnící, která jsou klíčová pro obranu regionu, by musela být zásobována alternativními, méně praktickými trasami.

Týkalo by se to zejména Časiv Jaru, kterému hrozí izolace. Město slouží jako ukrajinská pevnost v oblasti a představuje jeden z hlavních cílů Moskvy.

Z východních částí Časiv Jaru ukrajinské jednotky nedávno ustoupily. Ruské síly se natlačily do nedalekých měst, ve snaze zvýšit tlak na ukrajinské linie.

Generální štáb ukrajinské armády v neděli uvedl, že „nejpalčivější situace“ na frontové linii proběhla u Pokrovsku.

Zastavení útoků na Charkov

Situace pro Ukrajinu není zcela chmurná. Jejím jednotkám se podařilo zastavit ruské útoky u města Charkov, kde Moskva koncem dubna otevřela novou frontu a dosáhla největších územních zisků za poslední rok.

Ruské jednotky přešly hranici severně a východně od města a rychle se zmocnily osad v oblastech, které byly špatně bráněny.

Ukrajinská armáda přispěchala v elitních brigádách a pomalu ustoupila zpět do silněji opevněných pozic, což je strategie, která nakonec pomohla zastavit ruský postup, říkají odborníci.

Válka trvá už téměř dva a půl roku. Ukrajina začíná mluvit o možném jednání na ukončení bojů. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí řekl, že chce koncem tohoto roku uspořádat druhý mezinárodní mírový summit, a že by se jej měli tentokrát zúčastnit i ruští představitelé.

Na předchozí summit, který se konal minulý měsíc ve Švýcarsku, Moskva pozvaná nebyla.