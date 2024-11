Gruzínci chystají další noc protestů. Nesouhlasí s přerušením jednání o vstupu do Evropské unie

Gruzínci, kteří podporují vstup země do Evropské unie, se v pátek večer sešli k druhé noci protestů proti rozhodnutí vlády přerušit až do roku 2028 přístupová jednání s EU. Podle průzkumů veřejného mínění se vstup do EU těší v Gruzii velké oblibě. Ve čtvrtek proti vládnímu rozhodnutí před budovou parlamentu v Tbilisi protestovaly tisíce lidí a policie použila k jejich rozehnání vodní děla a plyn, napsala agentura Reuters.

Tbilisi 22:19 29. listopadu 2024