Proevropští demonstranti postavili v centru Tbilisi stany. Protestují proti kontroverznímu výsledku voleb

Prounijní demonstranti postavili v centru gruzínské metropole Tbilisi stany a prohlásili, že neustoupí, dokud nebudou nové parlamentní volby. Napsalo to v pondělí na svém webu Rádio Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda (RFE/RL), které zveřejnilo záběry z místa, kde uvádí, že studenti stanovali v hlavním městě v noci na pondělí. Prezidentka Salome Zurabišviliová v pondělí uvedla, že oznámené volební výsledky napadne u ústavního soudu.

„Podám žalobu k ústavnímu soudu kvůli porušení volebních principů,“ řekla na tiskové konferenci hlava státu, ačkoliv připustila malou naději na úspěch.

„Není to proto, že bych věřila ústavnímu soudu, všichni víme, že žádná instituce v této zemi už není nezávislá... Ale mělo by to být na znamení toho, že žádný právní spor v zemi by neměl projít bez napadnutí a soudci by měli mít šanci otevřeně projevit své ‚svědomí‘,“ uvedla Zurabišviliová.

V říjnovém hlasování podle oficiálních výsledků zvítězila vládní strana Gruzínský sen, která podle kritiků uplatňuje autoritářskou politiku a inspiruje se Ruskem. Zurabišviliová a opoziční koalice, které média označují obecně za prozápadní, výsledky neuznaly. Označují je za zmanipulované.

Řada lidí proti výsledkům protestuje. Sporné volby odsoudily i studentské spolky v prohlášení, které podepsalo třináct skupin, včetně studentů z nejméně třinácti gruzínských univerzit, píše RFE/RL. Prezidentka volá po novém hlasování.

Mezinárodní pozorovatelé upozornili, že při volbách se objevily případy kupování hlasů či zastrašování a že hlasování se konalo v napjaté a nenávistné atmosféře. Hlášeny byly také případy rvaček u volebních místností nebo vícečetné hlasování. Evropská unie a Spojené státy vyzvaly k prošetření údajných volebních nesrovnalostí.

Premiér Irakli Kobachidze z Gruzínského snu už dříve odmítl kritiku a podle serveru Civil.ge uvedl, že volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. V neděli podle téhož zdroje ministerský předseda sdělil, že nově zvolený parlament se poprvé sejde 25. listopadu. Opozice mezitím odmítla přijmout poslanecké mandáty, které jí náleží na základě oznámených výsledků.

Gruzínská volební komise minulý týden zveřejnila konečné výsledky parlamentních voleb, podle kterých Gruzínský sen získal 53,93 procenta hlasů, zatímco 37,79 procenta voličů hlasovalo pro čtyři opoziční koalice.

Gruzie od získání nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 vystupovala jako prozápadní země a krátce po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 požádala o členství v Evropské unii.

Vztahy se Západem se však v poslední době zhoršily. Parlament letos schválil dva zákony, které prosadil Gruzínský sen a které kritici označují za normy inspirované Ruskem, kde režim zavedl řadu represivních opatření. EU kvůli zákonu o zahraničním vlivu pozastavila gruzínský přístupový proces.