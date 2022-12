Klienti zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX podali na firmu i zakladatele hromadnou žalobu

Žaloba je dalším právním pokusem o uplatnění nároku na klesající objem aktiv burzy FTX, která už vede spory s likvidátory na Bahamách a v karibském ostrovním státě Antigua.

Klienti podniku by podle žaloby měli mít přednostní právo na kompenzace, protože firma umožnila zpronevěru aktiv z jejich účtů. Žaloba chce reprezentovat více než milion klientů FTX ve Spojených státech i dalších zemích.

Burza FTX minulý měsíc vyhlásila bankrot. Americké úřady tvrdí, že její bývalý šéf Bankman-Fried tajně převáděl peníze klientů do své společnosti Alameda Research a používal je k nezveřejněným rizikovým investicím, okázalým nákupům nemovitostí a velkým politickým darům.

Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést.

Soudce v New Yorku minulý týden souhlasil s propuštěním Bankmana-Frieda z vazby na kauci 250 milionů dolarů (zhruba 5,7 miliardy korun). Bankman-Fried byl do USA přepraven z Bahamských ostrovů, kde byl tento měsíc zatčen. Musí se vzdát svého cestovního pasu a setrvat v domácím vězení v domě své matky v Kalifornii, a to až do 3. ledna, kdy bude soudní proces s ním pokračovat.