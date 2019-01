Formální žádost o vydání šéfky Huawei předložíme, informovaly USA Kanadu

Spojené státy informovaly kanadskou vládu, že hodlají předložit formální žádost o vydání finanční ředitelky čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známá též jako Sabrina nebo Cathy Mengová), která byla v prosinci v Kanadě na žádost USA zadržena. V pondělí o tom informoval deník The Globe and Mail, podle kterého má Washington na předložení formální žádosti čas do 30. ledna.

Ottawa 7:48 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít