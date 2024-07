‚Hrozil jsem se, že se potvrdí, že je mrtvá.‘ Egyptský ‚lovec únosců dětí‘ přivedl dceru české mamince

Nyní se šestiletá Kiara prochází po nábřeží Bečvy v centru Přerova se svou českou maminkou a babičkou. Ještě nedávno tu s nimi ale nemohla být.

„Dcera tam byla celkem 14 měsíců. Střídavě tam byla ze začátku s manželem, takže s jejím tatínkem. Pak se manžel vrátil zpátky do Česka, nechal ji tam u své rodiny. U jeho starých rodičů a bratrů, kteří mají manželky a děti a bydlí v jednom domě na venkově,“ vypráví paní Eva, maminka Kiary.

Během více než ročního pobytu v Horním Egyptě zapomněla Kiara úplně česky. Plánem Evina egyptského manžela bylo, aby zapomněla i na Česko a na svou maminku. Dokonce jí v Egyptě změnil i jméno. Po dlouhých měsících pak dorazil na přerovský soud z Egypta dopis.

„Byla jsem v práci ve škole, zrovna jsem měla jít do třídy k dětem a moje česká advokátka mi volala, že na soud dorazila zpráva s úmrtním listem. Okamžitě hned dodávala: Nevěř tomu, není to pravda, v klidu, není to tak. Měla jsem úplně černo před očima. V tu chvíli vám projde hlavou všechno možné. Měla jsem velké pochybnosti o tom, že je to pravdivé, ale na druhou stranu jsem si říkala, stát se mohlo úplně cokoliv,“ popisuje situaci paní Eva.

Egyptský právník Šadí abd al-Latíf | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Už předtím byla v kontaktu s egyptským právníkem Šádím Abd al-Latífem, který se na únosy dětí specializuje. Tentokrát jí jasně řekl, že pokud chce zjistit pravdu, musí přiletět.

„Eva stále čekala na rozhodnutí českého soudu o svěření dcery do její péče. Když ale její manžel doručil úmrtní list dcery, zhroutila se a znovu mě kontaktovala. A já jsem jí řekl, že musí okamžitě přiletět do Egypta,“ sděluje Šádí, který má v Egyptě dobré postavení a umí jednat s místní policií a prokuraturou.

„Na první pohled mi něco říkalo, že na tom úmrtním listu něco nesedí. Například na razítku z místní nemocnice nebylo čitelné její jméno. Totéž se týkalo dalších dokumentů,“ uvádí právník.

Egyptská policie skutečně našla v systému úmrtní list. Ale podle záznamu ho doručil Kiařin otec, o kterém paní Eva věděla, že v té době byl v Česku. Podezření, že je Kiara naživu, v Šádím rostlo.

„Nemůžu ale popřít, že jsem se stále hrozil situace, kdy s Evou přijdeme na místo a potvrdí se, že je Kiara skutečně mrtvá,“ říká.

Po několika dnech jednání s policií a prokuraturou zazvonil Šádímu telefon. Volal policejní důstojník z města v horním Egyptě, kde žila rodina Evina egyptského manžela.

„Řekl mi jen několik slov, ale velmi jasných. Řekl mi, pane Šádí, zítra ráno v 10 hodin budete vy a paní Eva na místní prokuratuře, a vyzvednete si Kiaru. Úplně jsem se rozbrečel. V tu chvíli přišla Eva a viděla mě se slzami na tváři, a tak si myslela, že jsem se dozvěděl, že je Kiara skutečně mrtvá. Byly to silné emoce, objal jsem ji a řekl: blahopřeji, Kiara je na živu,“ popisuje telefonát Šádí.

I tak si oba nebyli stoprocentně jistí, dokud dívku na místní prokuratuře neuviděli.

„Trošku jak z filmu mi to přišlo. Bylo tam víc filmových momentů, když jsme dceru převzali a ujížděli jsme v policejním doprovodu z města pryč. Takže jsem si říkala, že zázraky se dějí nejenom v pohádkách,“ vypráví Eva, která se s Kiarou co nejrychleji vrátila do Česka. Vrátil se ale i její egyptský manžel.

„Eva potřebuje mít pocit bezpečí, být se svou rodinou. V evropském ani českém právu ale neexistuje zákon, který by Chálidovi zakázal do Česka přijet. A to představuje pro Kiaru nebezpečí,“ obává se právník Šádí.

Skrze dosud v soudně nerozvedeném manželství má egyptský manžel paní Evy v Česku dočasný pobyt. Po úterním rozsudku ale aspoň nebude smět s dcerou vycestovat.