Smějí politici beztrestně lhát?

„Prolhaná, hloupá a zlomyslná, nic neumí, jen se přitrouble chechtá, do USA vpustila přes hranice 20 milionů nelegálních migrantů", těmito a mnoha podobnými osobními urážkami a nepravdami častuje americký exprezident a současný kandidát na prezidentské křeslo Donald Trump viceprezidentku a svou pravděpodobnou soupeřku Kamalu Harrisovou. Komentář Praha 16:30 27. července 2024

Před 1,5 rokem, při prezidentském klání o Pražský hrad, podsouval překroucené polopravdy a čiré výmysly svému tehdejšímu protivníkovi Petru Pavlovi zdejší expremiér Andrej Babiš (ANO).

A maďarský premiér Viktor Orbán masíruje své voliče už tradičně vyprávěnkou o údajném plánu filantropa George Sorose zaplavit Evropu migranty. Protože se, cituji: „V Evropě koná výměna obyvatelstva, takže bílých, křesťanských a na své tradice dbalých, řekněme evropských lidí stále ubývá, zatímco počet importovaných migrantů stoupá“.

Konec citátu je s jasně antisemitským podtextem, který se Orbánovým přičiněním stal už klasickou součástí konspiračních teorií o údajném celosvětovém židovském spiknutí.

Přesto se žádná z osočených osobností ani Kamala Harrisová, Petr Pavel nebo George Soros, neobrátila na soud s žalobou pro pomluvu. Všem třem stačilo, že se útokům svých soupeřů bránili napřímo.

Beztrestné lhaní politiků?

Znamená to tedy, že politici, pokud jsou dostatečně neomalení, smí ve veřejném prostoru beztrestně lhát?

Umělá inteligence na tuto jednoduchou otázku odpovídá, že se jedná naopak o otázku „komplexní s vícero aspekty“. Politici jako Donald Trump, Andrej Babiš nebo Viktor Orbán mívají silnou základnu svých podporovatelů, kteří jim zůstávají věrni navzdory jejich kontroverzním výrokům a skandálům.

Spolu s právní imunitou to může být, jak to umělá inteligence opatrně formulovala, „překážkou přimět je za určité výroky nebo skutky ke skládání účtů“. Roli v tom hrají i média a způsob, jakým to vnímá veřejnost. Pokud je méně kritická, jsou menší i důsledky oněch výroků a skutků.

Jinými slovy, jestli politici smějí ve veřejném prostoru beztrestně lhát, je nakonec vždycky na nás, na voličích. V České republice zvítězil před 1,5 rokem Petr Pavel nad Andrejem Babišem skoro o milion hlasů.

Viktor Orbán se v dubnu 2022 stal maďarským premiérem už popáté, a za čtvrt roku poté se otevřeně vyslovil proti „míšení ras“, a to konkrétně Evropanů s Neevropany. V Americe je to zatím nerozhodně.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu