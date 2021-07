Blesk usmrtil v Indii šestnáct návštěvníků turistické památky. Chtěli si vyfotit selfie s bouří

„S pomocí místních obyvatel jsme po zásahu blesku zachránili z oblasti Amer Fort kolem třiceti lidí. Všichni byli převezeni do nemocnice. Blesk zabil na místě 11 lidí, dalších pět podlehlo následkům zranění,“ informoval podle BBC policejní komisař Anand Srivastava. „Většina zasažených bleskem byla velmi mladého věku,“ dodal komisař.

Jen v neděli bylo po celém Rádžasthánu, státu, ve kterém se město Džajpur nachází, usmrceno bleskem dalších devět lidí. Rádžasthánský guvernér Ashok Gehlot nabídl každému pozůstalému z rodin obětí finanční kompenzaci ve výši půl milionu rupií- to se rovná takřka sto padesáti tisícům českých korun. Upřímnou soustrast na svém twitterovém účtu vyjádřil pozůstalým rodinám také indický premiér Narendra Módí.

At least 16 killed in lightning at Jaipur’s Amber Fort this evening. More than 35 people were at the fort’s watchtower to enjoy themselves during rain. This video is from a nearby rooftop. @jaipur_police say death toll may rise. #Jaipur #Lightning #Amber pic.twitter.com/EmwYvE0Znk