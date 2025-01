Islámský stát se stále nehlásí k novoročnímu útoku v New Orleansu. Pachatel mu přitom sliboval poslušnost

Na Nový rok zabil v New Orleansu příznivce Islámského státu (ISIS) 14 lidí a dalších 34 zranil. Ačkoliv šlo o nejhorší takový útok za poslední roky, teroristická organizace se k němu nezvykle ani po týdnu nehlásí. Televize CNN mluvila s experty a analyzovala, jaké důvody pro to ISIS může mít. New Orleans 15:13 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V autě útočníka v New Orleans se našla vlajka Islámského státu | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Přihlášení se ke spáchanému teroristickému útoku v minulosti patřilo ke standardnímu postupu Islámského státu. Uskupení se v minulosti dokonce snažilo převzít odpovědnost za činy, které nespáchalo – například při útoku v Las Vegas roce 2017, kdy jediný střelec zabil 60 lidí a několik stovek dalších zranil. I přes veřejné přijetí odpovědnosti ze strany ISIS následné vyšetřování neodhalilo mezi skupinou a střelcem žádnou spojitost.

Shamsud-Din Jabbar, útočník z New Orleansu, se teroristickou skupinou nepochybně inspiroval. Tvrdí to Edmund Fitton-Brown, vrchní poradce neziskové organizace Counter Extremism Project. Na pick-up, kterým najel do slavícího davu, dokonce pověsil vlajku Islámského státu a otevřeně mu vyjadřoval loajalitu.

„Proč by se k němu s vděkem nepřihlásili? Přisvojit si přímý zásah na ‚největšího ďábla‘ působí jako neopakovatelná příležitost,“ diví se Fitton-Brown a poukazuje na dlouhodobou nenávist organizace vůči Spojeným státům.

Odpověď může poskytnout pohled na nynější situaci v Sýrii a Iráku, odkud ISIS pochází. Spojené státy a Francie v oblasti provádí nálety na jejich cíle a 19. prosince oznámily, že zabily velitele skupiny Abú Júsifa. Rozsáhlé útoky tak mohly narušit klasické postupy a vedení nemohlo vydat žádnou zprávu.

Peter Neumann, profesor bezpečnostních studií na King's College v Londýně, podotýká, že ani to nezabránilo Islámskému státu ve vydávání svého týdeníku, kde se k útoku mohli veřejně přihlásit či tak jednoduše učinit přes sociální sítě.

ISIS také může čekat na vhodnější moment, kdy za útok převzít odpovědnost. Ve druhé polovině ledna převezme prezidentský úřad v USA Donald Trump, jehož pozornost se mohou snažit získat.

Nabízí se i varianta, že teroristická organizace má problém s osobou Shamsuda-Dina Jabbara, který sloužil v americké armádě a přibližně rok působil v Afghánistánu. Tato asociace pro ně podle americké televize může být značně nepříjemná.