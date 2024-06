Izrael může vrátit Libanon do doby kamenné, varoval ministr. Spor s Hizballáhem chce řešit diplomaticky

Izraelská armáda je schopna v případné válce s ozbrojenci libanonského šíitského hnutí Hizballáh vrátit Libanon do doby kamenné, varoval izraelský ministr obrany Joav Galant. Trval ale zároveň na tom, že jeho vláda dává přednost diplomatickému řešení krize podél izraelsko-libanonské hranice, napsala ve čtvrtek agentura AFP. Tel Aviv 9:22 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na severní hranici Izraele s Libanonem téměř denně dochází k přestřelkám (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Galant, který tento týden navštívil Washington, rovněž uvedl, že s vysoce postavenými americkými představiteli projednával své návrhy na správu poválečného Pásma Gazy, na níž by se podíleli místní Palestinci, regionální partneři a USA. Dodal ale, že by to byl „dlouhý a složitý proces“.

Válka v Pásmu Gazy, kterou vyvolal bezprecedentní teroristický útok hnutí Hamás na Izrael 7. října, vedla k násilnostem na severní hranici Izraele s Libanonem, kde téměř denně dochází k přestřelkám mezi Hizballáhem, spojencem Hamásu, a izraelskou armádou.

Hizballáh otevřel frontu s Izraelem na podporu Hamásu den po útoku, který palestinští ozbrojenci provedli 7. října a při němž zahynulo na 1200 lidí. Dalších zhruba 250 osob teroristé odvlekli na území Pásma Gazy. Izraelská vojenská ofenziva si od té doby měla podle palestinských úřadů ovládanýh Hamásem vyžádat životy více než 37 700 Palestinců. Tato čísla ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů.