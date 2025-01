Izrael nečekaně zastavil propouštění. Autobusy s palestinskými vězni se musely vrátit do věznice

Izrael zastavil propouštění palestinských vězňů, kteří se měli dostat na svobodu výměnou za ve čtvrtek v Pásmu Gazy předaná rukojmí. Uvádí to izraelská média. Agentura Reuters uvedla s odkazem na svůj zdroj, že autobusy s Palestinci dostaly pokyn se vrátit do věznic. Izrael měl podle médií propustit 110 palestinských vězňů poté, co teroristické organizace Hamás a Palestinský islámský džihád ve čtvrtek osvobodily tři Izraelce a pět Thajců.

Gaza/Tel Aviv 14:43 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít