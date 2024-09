Jedí migranti psy? Harrisové se povedlo dotlačit Trumpa k neuváženým výrokům, hodnotí Ciglerová

Kamala Harrisová se poprvé střetla s Donaldem Trumpem v živě vysílané televizní debatě. Mluvili o ekonomice, potratech, migraci i válce na Ukrajině. „Trump nemohl nějak zvlášť překvapit, byla to jeho sedmá debata a je o něm známo, že se nedrží faktů. To Harrisová byla jiná, nastavila mu v něčem pádnější, razantnější i pichlavější oponenturu, než byl zvyklý,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus své dojmy novinářka Jana Ciglerová. Interview Plus Praha 17:49 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump po debatě s Kamalou Harrisovou | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Přestože evropská média a podle bleskového průzkumu CNN i většina Američanů označují za vítěze debaty kandidátku demokratů, na reportérku Deníku N to takto jednoznačně nepůsobilo. Záleží prý, které momenty z debaty se začnou probírat na sociálních sítích.

„Strategií Harrisové bylo, že se musí Trumpovi dostat pod kůži, aby řekl nějaké neuvážené vyjádření. Verbální disciplínu nemá úplně silnou, takže tam mířila a nutno říct, že se jí to několikrát podařilo,“ soudí.

V průzkumu před debatou skoro třetina respondentů uvedla, že o úřadující viceprezidentce nic neví. Harrisová tak měla příležitost představit svůj životní příběh, s čím ve stávající administrativě souhlasí a co by naopak chtěla změnit.

„Je to pro ni těžký politický tanec. Chce být kandidátkou změny a říká, že není Biden ani Trump, ale je součástí administrativy a dvojkou za prezidentem. A kvůli tomu ztrácí, zejména pokud jde o ekonomiku, za níž je spoluzodpovědná. Trump ji obviňuje, že je spoluzodpovědná za to, že lidé mají hluboko do kapsy,“ přibližuje Ciglerová.

Faktor Taylor Swift

Harrisová kritizuje Trumpa, že chce škrtat daně nejbohatším lidem, zatímco ona chce podpořit nižší a střední třídu, které peníze navíc neuloží, ale utratí a ekonomika z toho bude těžit. Naopak podle Trumpa je Harrisová marxistka zastávající radikálně levicové postoje.

„V některých ohledech má progresivní postoje, například v otázkách podpory sexuálních menšin nebo rozšíření reprodukčních práv, ale jinak je to spíš středová kandidátka. Je bývalý prokurátorka a podporuje policii i právo na držení zbraně, ale zasazuje se za omezení těch nejnebezpečnějších poloautomatických pušek,“ vysvětluje novinářka.

Zejména pro voliče demokratů jsou velmi důležitá reprodukční práva žen. Byl to právě Donald Trump, kdo se zasadil o zrušení federálního práva na interrupci, které následně zhruba dvacítka států zakázala nebo výrazně omezila. „S tím nesouhlasí většina Američanů, okolo 69 procent, tedy i muži a republikáni. Je to téma, které přitáhne lidi k volbám,“ míní.

Naproti tomu Trump ve svém oblíbeném tématu migrace podle Ciglerové selhal a svou soupeřkou se nechal vyvést z míry: „Rozčiloval se, že migranti ve Springfieldu ve státě Ohio jí psy, což je taková kauza, která se teď šíří konzervativními kruhy. Je tam haitská minorita, s níž lidé nejsou úplně spokojení, a na tento sentiment naskočila dezinformace, že se lidem ztrácejí domácí mazlíčci.“

Zásadnější vliv než samotná debata prý může být to, že Harrisovou podpořila populární zpěvačka Taylor Swift, kterou jen ve Spojených státech poslouchá na sto milionů lidí. „V situaci, kdy se volby rozhodují v několika nerozhodnutých státech nízké jednotky tisíc voličů, to může s výsledkem výrazně zamávat,“ uzavírá Ciglerová.

