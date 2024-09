Harrisová a Trump se poprvé utkali v předvolebním duelu. Probírali ekonomiku USA i právo na potrat

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová a exprezident Donald Trump zahájili svůj první a pravděpodobně jediný televizní duel před listopadovým soubojem o prezidentskou funkci. Dva hlavní kandidáti na post v čele Spojených států se ve vysílání televize ABC střetávají v momentě, kdy jsou jejich preference velmi vyrovnané. Aktualizujeme Filadelfie 3:24 11. 9. 2024 (Aktualizováno: 4:01 11. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamala Harrisová a Donald Trump se poprvé utkali v prezidentské debatě | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Podle amerických komentátorů je pod větším tlakem Harrisová, jejíž postoje jsou pro mnohé voliče nejasné poté, co v červenci převzala pozici lídra Demokratické strany.

Americký exprezident Donald Trump a viceprezidentka Kamala Harrisová se v první části své předvolební debaty dostávali do vypjatých výměn ohledně ekonomiky a přístupu k potratům.

Trump svou soupeřku označil za marxistku a zároveň prohlásil, že nemá „žádnou politiku“. Harrisová řekla, že jen ona má plán na pozvednutí střední třídy, zatímco Trump by pomohl jen bohatým.

První otázka devadesátiminutového přenosu mířila právě na ni a týkala se stavu ekonomiky, což je podle průzkumů pro voliče nejdůležitější téma.

Harrisová neodpověděla, zda si myslí, že se dnes lidé ve Spojených státech mají lépe než před čtyřmi lety, a místo toho mluvila o svých plánech na vybudování „ekonomiky příležitostí“.

Trump pak ve své reakci rychle přešel k tématu imigrace a opakoval nepodložená tvrzení o tom, že do Spojených států amerických proudí lidé ze zahraničních věznic a psychiatrických ústavů.

V debatě kandidáti probírali i právo na potrat. „Když bude zvolen Trump, schválil by zákaz potratů,“ řekla Harrisová. Bývalý prezident popřel, že by takový zákon o takovém zákazu podepsal.

Trump a Harrisová na pódium v centru Filadelfie vstoupili z různých stran a podali si ruce. Podle amerických médií se dosud nikdy tváří v tvář nesetkali. Oba kandidáti v uplynulých týdnech dali najevo, že jeden druhého nechovají v úctě.

Zejména republikán Trump na svoji soupeřku neustále útočí, a to výrazy, které podle deníku The New York Times připomínají slovník „sexistického surovce na školním hřišti“.

V debatě Harrisová připomněla i útok na Kapitol a Trumpovy soudy, které se k němu vážou.

„V Kapitolu jsem 6. ledna byla. A ten den podpořil americký prezident agresivní útok,“ řekla Harrisová. Trump popřel, že by něco takového udělal. Kvůli útoku je Donald Trump nyní souzen, podle soudu má jakožto exprezident částečnou imunitu před trestním stíháním, ale pouze při oficiálních aktech.

Jediný duel

Tento duel je jediným, na kterém se dvě kampaně dosud dohodly. Trump už nicméně jednu předvolební debatu absolvoval, a to na konci června, kdy se střetl s končícím prezidentem Joem Bidenem.

Jednaosmdesátiletá hlava státu měla v přenosu problém se jasně vyjadřovat a o necelý měsíc později pod tlakem spolustraníků i dárců Demokratické strany z kampaně odstoupila.

Po tomto bezprecedentním vývoji osmasedmdesátiletý Trump stojí proti téměř o dvacet let mladší soupeřce, která podle průzkumů dotáhla ztrátu, kterou měl na republikánského exprezidenta Biden.

Harrisová zažila poměrně úspěšný úvod své nezvykle krátké kampaně, čelí však řadě otázek ohledně dřívějších silněji levicových postojů, od nichž v posledních letech ustoupila. V boji o Bílý dům se snaží vystupovat jako centristický kandidát, pro část voličů jsou ale její plány nejasné.

„Většina voličů už ví, co si myslí o Trumpovi, ale méně jich ví, co si myslí o Harrisové,“ shrnul situaci zpravodajský web Axios.