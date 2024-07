Jižní Korea chce proti dronům z KLDR nasadit laserové zbraně. Byly vyvinuty v rámci projektu Hvězdné války

Jižní Korea chce proti bezpilotním prostředkům z KLDR používat laserové zbraně. Agentuře AFP to sdělil jihokorejský úřad pro vyzbrojování (DAPA). Ta se domnívá, že by tento druh zbraní mohla armáda začít používat do konce roku. Podle analytiků je však termín pro nasazení zbraní, které nikdo další ve světě zatím nepoužívá, příliš optimistický.

