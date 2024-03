Biden vs. Trump. Soupeři prezidentských voleb získali potřebný počet delegátů pro kandidaturu

Americký prezident Joe Biden i jeho předchůdce Donald Trump získali dostatek delegátů, aby se mohli ucházet o křeslo v Bílém domě. Oba politici uspěli v primárkách ve čtyřech amerických státech. A po čtyřech letech se tak nejspíš opět utkají o post prezidenta Spojených států. Biden i Trump své konkurenty zcela porazili a prakticky neměli konkurenci. Washington 6:48 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Donald Trump | Foto: Evelyn Hockstein/Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Biden i Trump ovládli stranické primárky v Georgii, Mississippi a ve státě Washington. Ještě se čeká na výsledky republikánského hlasování na Havaji. Ať už ale dopadne jakkoliv, tak to na listopadovém souboji nic nezmění.

Jak Biden, tak Trump mají nyní pohodlnou většinu delegátů na to, aby se v létě stali oficiálními kandidáty na prezidenta. Biden překonal hranici 1968 delegátů vítězstvím v jižanské Georgii. Trumpovi k překonání počtu 1215 delegátů dopomohla výhra ve Washingtonu.

Biden dosud podle serveru NBC News získal 2101 z celkových 3934 delegátů demokratů a Trump 1228 z celkem 2429 republikánských delegátů.

Bezprostředně po hlasování na sebe Biden i Trump zaútočili. Prezident ocenil rozhodnutí voličů a varoval před ohrožením demokracie a svobody. Trump podle Bidena totiž představuje nebezpečí pro Spojené státy. Exprezident zase ve vzkazu na sociálních sítích uvedl, že je čas Bidena porazit.

Nyní se až do června budou konat zbývající primárky. Ty už ale nebudou mít na Trumpovu ani Bidenovu pozici žádný vliv. Ani jeden z politiků teď nemá ve své straně žádnou konkurenci, která by ho mohla ohrozit v souboji o Bílý dům.

Trumpova největší rivalka z letošních primárek Nikki Hayleová už z klání odstoupila. A proti Bidenovi se žádný silný soupeř nepostavil. V létě se budou konat stranické sjezdy, kde delegáti, o které politici bojovali v primárkách, oficiálně zvolí své kandidáty na prezidenta. Trump si svoji nominaci pojistí v červenci na sjezdu v Milwaukee, Biden v srpnu v Chicagu.

Biden podruhé, Trump potřetí

Biden, který poprvé na hlavu státu kandidoval neúspěšně už před 37 lety, získá demokratickou nominaci podruhé v řadě, Trump bude republikány v červenci v Milwaukee nominován dokonce potřetí za sebou. V roce 2016 dokázal nominaci proměnit ve vítězství ve volbách, když porazil demokratku Hillary Clintonovou, o čtyři roky později ale podlehl Bidenovi.

Zopakuje se tedy souboj z roku 2020. Bude to navíc po téměř 70 letech poprvé, kdy se v prezidentských volbách po čtyřech letech znovu střetnou ti samí politici. Server CNN napsal, že to navíc bude jedna z nejdelších prezidentských kampaní. Biden i Trump své konkurenty porazili dlouho před listopadovými volbami a mají dostatek času na to, aby se mohli vymezit proti sobě.

Agentura Reuters ale napsala, že z toho Američani moc nadšení nejsou. Jak Biden, tak Trump jsou podle průzkumů veřejného mínění u většiny obyvatel neoblíbení.

Nedávný průzkum pro AP ukázal, že jen 38 procent Američanů je spokojených s tím, jak Biden vykonává svou funkci, zatímco 61 procent vyjádřilo nespokojenost.

Trump zase jako první exprezident v amerických dějinách čelí čtyřem obžalobám v celkem 91 bodech, mimo jiné kvůli snaze nelegálně zvrátit výsledky minulých voleb. I tak ho zatím průzkumy veřejného mínění mírně favorizují.