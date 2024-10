Kalhousová: Hizballáh už příměří nespojuje s Gazou a Hamásem. Izrael o tom ale zatím nechce jednat

Americký prezident Joe Biden s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou si telefonovali s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Probírali hlavně avizovanou tvrdou odvetu proti Íránu, který na Izrael před týdnem vypálil 200 balistických střel. „Amerika má velký vliv na to, jak se Izrael rozhoduje, ale Izrael reakci zvažuje pečlivě,“ říká pro Český rozhlas Plus ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. Rozhovor Tel Aviv 15:49 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř stoupá z jižního Libanonu po izraelských úderech uprostřed přeshraničních bojů mezi Hizballáhem a Izraelem, pohled ze severního Izraele | Foto: Ayal Margolin | Zdroj: Reuters

Stávající představitel Hizballáhu Náim Kásim prohlásil, že podporuje snahy šéfa libanonského parlamentu o příměří, ať to odpovídá realitě, či ne. Jak se k možnosti případného příměří staví Izrael?

Izrael v tuto chvíli o příměří jednat nechce. Chce pokračovat ve vojenské ofenzivě, protože má jasný cíl. A tím je vytlačit Hizballáh z jižní části Libanonu a zabránit mu, aby ohrožoval Izrael ze severu. Tedy aby neznemožňoval život v severní části Izraele, což se Hizballáhu od 8. října 2023, kdy v solidaritě s Hamásem začal vystřelovat rakety na Izrael, daří.

Dokud nebude tento cíl splněn z vojenského pohledu, tak Izrael nebude připraven k diplomatickým jednáním.

Hizballáh se přes prohlášení o možnosti podpory příměří nestáhl ze svých pozic. A také tvrdí, že nahradil své mrtvé velitele. Jak širokou má asi personální základnu?

Hizballáh disponoval 20, možná 30 tisíci ozbrojenci, kteří byli schopni zapojit se do bojů. Kolik z nich je v tuto chvíli ještě naživu, je otázka. Izrael zatím hlásí, že zabil stovky bojovníků Hizballáhu, ale tam jde o střední kádr a nejvyšší vedení Hizballáhu.

Izrael tvrdí, že Hizballáh v tuto chvíli nemá centrální vedení. To ale neznamená, že jednotlivé skupiny nejsou akceschopné.

Podmínky příměří

Do jaké míry opravdu Hizballáh utrpěl jako samotná organizace?

Ztráty byly veliké. Možná to naznačuje i to, že v prohlášení bývalého zástupce Nasralláha zazněly dvě věci – Hizballáh je připraven uzavřít příměří a nespojuje ho s příměřím mezi Hamásem a Izraelem. To byla ještě donedávna podmínka Hizballáhu.

Tato podmínka už tam nezaznívá, což ukazuje, že Hizballáh v tuto chvíli bojuje především sám za sebe a možná o své vlastní přežití.

Izraelská armáda podnikla i nálet v jihozápadní Sýrii. Je představitelné, že by její operace pokračovaly v tak velkém rozsahu v Libanonu, Gaze, v Sýrii?

Operace jsou mimo Libanon a mimo Gazu velmi cílené a není to nic nového. Izrael v minulosti zasahoval proti cílům Hizballáhu a Íránu a v Sýrii, takže v tom smyslu bude pokračovat.

Jde mu především o to oddělit Írán od Hizballáhu. To znamená zabránit tomu, aby byl Írán schopen znovu vyzbrojit Hizballáh tak, jak tomu bylo v minulosti.

Často slýcháme o útocích, které směřují na hranici mezi Libanonem a Sýrií nebo na Sýrii samotnou, což je území, přes které v minulosti Írán často zásoboval Hizballáh zbraněmi. A že bude cílit i na vysoké představitele, není překvapením.

Spojené státy se obávají, že budou zataženy do války s Íránem, takže varovaly, aby Izrael neútočil na íránská jaderná ani ropná zařízení. Má Washington pořád zásadní slovo?

To uvidíme, protože Amerika má velký vliv na to, jak se Izrael rozhoduje. Ale nemá absolutní vliv. Izrael zvažuje reakci na íránský útok balistickými střelami poměrně pečlivě, protože je to velká věc, která hrozí dramatickou eskalací.

Už proto, že Spojené státy opakovaně pomáhají Izraeli odrazit raketové útoky Íránu, nemůže Izrael americké stanovisko nebo přání ignorovat.