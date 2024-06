Kdyby Putin ‚odešel‘, vyvolá to u Rusů obavy a strach, myslí si historik Kocian

„Určitě je ve válce na Ukrajině potenciál globálního konfliktu – není to jasná věc, protože otázka přechodu (z lokálního) do celosvětového přímého konfliktu není jen v dodávkách zbraní, ale v případné spoluúčasti dalších,“ říká historik z Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR Jiří Kocian. oskva 13:45 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kocian | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Pokud by se z agresora na Ukrajině stal vítěz, mělo by to podle historika následky na celém světě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Byly by to důsledky toho typu, které by Vladimir Putin využil ke zdůvodnění, podle kterého rozhodnutí jít do války a napadnout Ukrajinu bylo to nejlepší řešení,“ myslí si.

„Tím myslím, že je tady spojitost a návaznost na vítězství ve 2. světové válce, resp. prosadit roli Sovětského svazu jako silné velmoci. Tento narativ by byl Putinem asi využitý,“ dodává Kocian v Osobnosti Plus.

Celý svět by ale také mohl vidět, že se podobné násilí „vyplácí“. „Pro mě osobně je to naprosto nepřijatelné, asi stejně jako pro většinu lidí. Byla by pak otázka, jaké by z toho vyšlo poučení,“ říká.

To, jak by se v případě i částečného ruského vítězství zachoval Západ, historik hodnotí slovy: „Ono by ale na Západě museli být politici typu Winstona Churchilla.“

ONLINE: Po srážce s tankem zahynul v Rusku řidič kamionu. Vojáci chtěli utéct, mohli být opilí Číst článek

Ve stínu vůdce

O Putinovi se hovoří jako o autokratovi, případně diktátorovi, vůdci. Co se stane se společností, kde takový člověk desetiletí působí?

„Když zemřel Stalin – a pokud člověk vidí dokumenty a vzpomínky pamětníků bez propagandy, – a vím, co to udělalo, tak se obávám, že by odchod Putina u nemalé části ruské společnosti vyvolal obavy a strach o to, co si bez svého vůdce počnou.“

V systémech, které prošly nebo procházejí totalitou, se děje něco jiného než v demokraciích, tvrdí historik.

„Lidé se totiž naučí být loajální, ať už oficiálně, nebo tu svou loajalitu hrají. A jen plnit příkazy a nic nerozhodovat, tak to nemalé části společnosti doopravdy vlastně vyhovuje,“ vysvětluje s odkazem i na naši minulost v době 40leté „vlády jedné strany“.

Víc si poslechněte v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus výše.