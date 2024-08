Kritika Harrisové a bučení na média. Trump vystoupil v Pensylvánii, slíbil znovu dobýt Bílý dům

Viceprezidentka a kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová zahajuje v pensylvánském Pittsburghu cestu volebním autobusem po menších městech tohoto státu, ve kterém se rozhodují, na kterou stranu se přikloní.

Význam Pensylvánie si dobře uvědomuje i kandidát republikánů Donald Trump. Několik tisíc lidí se sešlo na jeho mítinku v hokejové hale města Wilkes-Barre na severu Pensylvánie.

Hala, kde se přes léto hokej nehraje, má kapacitu osm tisíc míst. Příznivci Donalda Trumpa zaplnili nejen hlediště, ale i část hrací plochy.

Svého kandidáta přivítali bouřlivým potleskem, i když na sebe nechal víc než půlhodiny čekat a místo proslovů se nad hřištěm promítaly jen písničkové klipy.

Trumpovo skoro hodinové vystoupení se neslo v duchu kritiky jeho soupeřky Kamaly Harrisové. Několikrát varoval, že jako levicová liberálka způsobí americké ekonomice nenapravitelné škody. Lidem tvrdil, že zruinovala hospodářství San Francisca i celé Kalifornie, odkud pochází.

Obvinil také média, že o něm a jeho kampani šíří nepravdivé zprávy. Dav na to reagoval bučením k prostoru vyhrazenému pro novináře.

Příznivci Donalda Trumpa mají jasno, proč ho chtějí volit. Kadeřnice Liza a její matka Elisabeth souhlasí se všemi politikami Donalda Trumpa, hlavně s ochranou hranic před nelegální migrací. Obě jsou rády, že přijel za nimi do Pensylvánie. Je podle nich vidět, že nepodceňuje to, že budou jedním z rozhodujících států v listopadových volbách.

Také pracovník se stavebnictví pan Charlie cítí odpovědnost jít k volbám, protože je Pensylvánie takzvaným swing státem, tedy místem, kde se může snadno přelít podpora od jednoho kandidáta k druhému.

Podle pana Charlieho už voliči znají Trumpovu politiku ze čtyř let jeho působení v Bílém domě. Poslední čtyři roky byly ale její pravý opak. Proto chce návrat Trumpa do Bílého domu. A on sám slibuje, že jej dobude zpět.