Ledový poklad ze severu Nizozemska. Do terminálu v Eeemshavenu už připlulo 43 lodí s plynem pro Česko

Před dvěma lety na palubě lodi v nizozemském Eemshavenu oslavovali energetici a politici se sklenkami šampaňského spuštění plovoucího terminálu na zkapalněný plyn. Dnes dodávky z tohoto zařízení mohou pokrýt zhruba třetinu roční spotřeby Česka. A jsou tak jedním z hlavních zdrojů této suroviny, zatímco dovoz plynu z Ruska za poslední dva roky významně klesnul. Provoz terminálu je však zatím omezený jen na pět let, tedy do roku 2027. Od zpravodajky z místa Eemshaven 19:26 4. října 2024

Jsme na úplném severu Nizozemska. Fouká chladný, slaný vítr a k pobřeží právě dorazil obrovský šedivý tanker plný zkapalněného zemního plynu neboli LNG.

O nizozemském přístavu Eemshaven ještě před dvěma lety slyšel v Česku jen málokdo. Dnes díky němu tuzemsko pokrývá třetinu své roční spotřeby plynu.

„Teď propojují kotvící lana. To znamená, že plavidlo, které má na palubě LNG, nyní zakotvuje vedle naší lodi Energos Igloo, která tvoří jednu část terminálu,“ vysvětluje Daan Velter, projektový manažer společnosti Gasunie, která společně s firmou Vopak terminál provozuje.

„Nakonec obě lodi propojíme i hadicemi a začneme LNG čerpat z tankeru do terminálu. Poté ho začneme regasifikovat, než ho pošleme do vysokotlakého plynovodu,“ dodal Velter.

Terminál tvoří dvě plavidla, která jsou propojena mimo jiné hadicemi. Zajímavé je, že tyto hadice, kterými protéká LNG, jsou pokryté vrstvou ledu. Jeden z pracovníků na místě mi vysvětluje, že zkapalněný plyn je ochlazený na mínus 160 stupňů Celsia. Díky tomu je jeho objem 600krát menší než v plynném stavu.

Projektový manažer společnosti Gasunie Daan Velter | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Než se ale pošle do plynovodů dál do Evropy, je nutné vytvořit z kapaliny opět plyn. LNG je tak potřeba ohřát, k čemuž obvykle poslouží jen mořská voda. „Vidíte ty velké černobílé trubky? Tady začíná náš transportní systém. Plyn odtud putuje dál – třeba do České republiky,“ popsal Velter.

Přístav Eemshaven na severu Nizozemska | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Přestože se Evropská unie snaží dovoz ruského plynu omezovat, LNG z Ruska do Evropy stále proudí ve velkém. Tankery ho pravidelně přivážejí do řady terminálů v celé Evropě. Do Eemeshavenu ale ne.

„Ve smlouvách s našimi klienty jasně stanovujeme, že LNG, které proudí přes náš terminál, nesmí pocházet z Ruska. A společnosti, které naši infrastrukturu využívají, toto pravidlo musí dodržovat,“ deklaroval Velter.

Většina tankerů do Eemeshavenu připlouvá ze Spojených států a některé také z Kataru. Kromě ČEZu využívají kapacity terminálu ještě další dvě společnosti, a to britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie. Spolupráci s Čechy si Velter pochvaluje.

„Kolem každého tankeru musíme se zákazníky intenzivně komunikovat. Všechno musí být pečlivě naplánované. Připluje tanker s LNG, za tři a půl dne je vyprázdněný a další loď už zase připlouvá. Do toho může vstoupit třeba špatné počasí. Tato logistika vyžaduje hodně komunikace,“ vysvětlil Velter.

Plovoucí terminál vybudovala společnost Gasunie rychle v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a na nutnost rychle hledat nové cesty, jak do Evropy dostat více plynu odjinud než z Ruska. Původní plán byl, že terminál bude fungovat jen pět let, tedy do roku 2027. To se ale podle Daana Veltera pravděpodobně změní.

„Vidíme, že válka pokračuje. Dodávky LNG jsou stále potřeba, takže teď pracujeme na prodloužení funkčnosti terminálu o dalších několik let,“ řekl Velter. Konečný plán ale zůstává stejný. Terminál v Eemeshavenu by měl podle Veltera jednoho dne namísto LNG sloužit výhradně pro dopravu vodíku do Evropy.

Přístav Eemshaven na severu Nizozemska | Zdroj: Gasunie

Areál terminálu je svět sám pro sebe. Poblíž plavidel visí boxovací pytel, sem tam kolem nás některý z techniků projede na kole. Pracovníci tady spějí, stravují se, cvičí, říká mluvčí Gasunie Marie-Lou Gregoire.

„Nyní tady na terminálu pracuje nějakých sto lidí, většina přímo na lodích. Velmi dobře se navzájem znají. Není to pohodlí jako v pěkné kanceláři - pohybujete se hodně venku, často tu prší. Na druhou stranu je to však velmi důležitý terminál. Ti lidé si to uvědomují a jsou hrdí na to, že tu pracují,“ uvedla Gregoire.

Za dva roky od startu už k terminálu dopravilo LNG asi 120 tankerů. Z toho 43 lodí přivezlo plyn přímo pro Česko. Plyn odsud pokryje podle společnosti ČEZ zhruba třetinu roční spotřeby Česka.