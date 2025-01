‚Měsíce čekání k ničemu.‘ Trumpova administrativa vypnula aplikaci pro migranty, ti jsou v šoku

Vznikající administrativa Donalda Trumpa ihned po jeho inauguraci zahájila kroky namířené proti imigraci do Spojených států. Ukončila používání vládní mobilní aplikace, která sloužila lidem čekajícím v Mexiku k dojednávání imigračních pohovorů. Web CNN z místa popisuje bezmoc a šok migrantů, kteří na možnost legálního vstupu do země čekali i několik měsíců a často na poslední chvíli o ni přišli. Ciudad Juárez 8:32 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří na schůzku s imigračními úředníky čekali i víc než rok | Foto: Cheney Orr | Zdroj: Reuters

Mnoho migrantů, kteří čekali u hraničních přechodů se Spojenými státy, cítí po vypnutí aplikace CPB One usnadňující legální vstup do země šok a bezmoc. Informuje o tom americký web CNN s tím, že úřady zrušily všechny přes ní domluvené schůzky.

„Snažil jsem se vše udělat tak, jak má být,“ popisuje Luis, venezuelský migrant, který posledních devět měsíců bydlel v pohraničním městě Ciudad Juárez. „Nikdy jsem nezkoušel přelézt zeď, nikdy jsem se nepokoušel utéct,“ říká Luis a doplňuje, že ho k tomu mnoho jeho přátel přesvědčovalo.

Aplikaci amerického Úřadu celní a hraniční ochrany od ledna 2023 využilo více než 936 000 lidí k tomu, aby si naplánovali schůzku s imigračními úředníky. Termín mělo mít v době inaugurace objednaný asi 30 000 migrantů.

V pondělí ale přišla zpráva, že se všechny ruší. „Takže všechna moje snaha, čas, cesta, všechno, co jsem podstoupil, kvůli čemu jsem riskoval životy dětí, je k ničemu,“ nevěří Luis.

Nevíme, co bude dál

Johana Condová z Kuby, s níž CNN mluvila, se plánuje vrátit domů. „Říkají, že v USA chtějí imigranty, ale legální. My to samozřejmě doteď dělali podle zákonů. Teď nevíme, co se bude dít dál,“ vysvětluje žena.

„Jak se u nás říká, tolik a tolik plavání, jenom aby člověk umřel na pobřeží,“ nevěří situaci Yenile z Venezuely. Někteří se dokonce snaží apelovat na soucit Donalda Trumpa. „Všichni jsme lidé. Prezident je taky člověk a měl by si položit ruku na srdce,“ říká Kolumbijec Margely Tinoco.

Protiimigrační opatření jsou ústředním prvkem programu nastupujícího prezidenta, který přistěhovalce přicházející do USA nelegálně popisuje jako „invazi“. Slibuje masové deportace lidí pobývajících v zemi bez povolení či ukončení automatického přidělování amerického občanství lidem narozeným na americké půdě. Kolem těchto i dalších plánů se ale vznáší řada otázek ohledně prezidentských pravomocí.