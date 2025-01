Musk prolomil rozhovorem s Weidelovou cenzuru. Z toho má establishment strach, chválí Bystroň z AfD

Miliardář Elon Musk otevřeně podpořil německou stranu Alternativa pro Německo (AfD). Odvysílal rozhovor s její spolupředsedkyní Alicí Weidelovou. „Nejdůležitější je, že dostala prostor. Prolomil tím cenzuru,“ chválí miliardáře europoslanec AfD Petr Bystroň. Podle něj byla strana německými médii umlčovaná. „Celý establishment má strach z toho, že někdo komunikuje jiné názory,“ říká pro Český rozhlas Plus. Podle něj nejde o vměšování do voleb. Rozhovor Berlín 19:35 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Bystroň | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte rozhovor vaší spolupředsedkyně s americkým podnikatelem?

Nejdůležitějším bodem bylo, že Alice Weidelová dostala prostor v médiích, protože v předešlých volbách tomu tak nebylo. Hlavně ve veřejnoprávních médiích docházelo k tomu, že AfD buď nepřišla ke slovu, a pokud, tak vždy byla v takových formátech ostrakizována – třeba bylo pět proti jednomu nebo se tematizovala jenom negativní téma. Takže ona měla teď konečně prostor.

Upřímně řečeno nevím, jestli to takhle bylo v německých médiích. Ale nebyl rozhovor s Elonem Muskem nekritický? Po srsti, jak se říká?

To máte pravdu. O tom že se večer diskutovalo na sociálních sítích, že tam chyběla kritická témata, že to bylo dlouhé, v angličtině a tak dále. To je všechno pravda. Ale nejdůležitější že, že Alice Weidelová dostala prostor.

Německá veřejnoprávní televize teď před volbami do Bundestagu uvažuje o tom, že udělá televizní duely, Alternativa pro Německo je druhá nejsilnější strana, takže by to měl být duel mezi Friedrichem Merzem (CDU/CSU) a Weidelovou coby s kandidáty na kancléře. Ale televize řekla, že duel udělá s kancléřem Olafem Scholzem (SPD).

Na německé politické scéně zaznívá kritika, že vystupování Elona Muska jsou zasahováním do volební kampaně. Vy si to nemyslíte?

Je zábavné, když to říkají členové establishmentu, kteří doposud měli veškeré prostředky komunikovat a ovlivňovali jimi volby, vzájemně se doporučovali.

Je to poprvé, kdy někdo řekl: volte tuto stranu. Ale není nic neobvyklého, že zahraniční politici nebo aktéři podporují různé strany a proudy. Bill Gates třeba dává 5 milionů časopisu Der Spiegel, podporuje neziskové organizace...

Ale řekl na nějakém sledovaném kanále, kterou konkrétní stranu podporuje?

To ne. Ano, je to poprvé, že někdo doporučil tuto stranu. Dřív to ta druhá strana dělala tak, že podporovala strany toho a toho proudu. Bill Gates to neudělal. Elon Musk ano. Proč ne?

Protože, alespoň to říkají někteří kritici, není Elon Musk jenom podnikatel. Je to nejbohatší člověk planety. Má zásadní vliv na budoucího americké prezidenta Donalda Trumpa, vlastní sociální síť X s obrovským dosahem, sám má asi 211 milionů sledujících. To se nedá jen tak srovnat s někým jiným, ne?

Je dobře, že na své sociální síti umožňuje svobodu slova. Prolomil určitý koridor, který tu byl předtím, prolomil cenzuru.

Podívejte se, jaký výsledek mělo už to, co se děje v posledních týdnech v USA. Mark Zuckberger řekl, že zruší cenzuru na facebooku.

Každý si udělá názor

Někdo by řekl, že to je regulace. Ale to je váš názor. Poslanci Evropského parlamentu, jehož jste také členem, vyvíjejí tlak na Evropskou komisi, aby údajné pokusy Elona Muska ovlivnit německé volby prošetřila. Myslíte si, že by tady mohla komise zasáhnout?

To mi přišlo velmi zábavné. Četl jsem o tom, že 150 úředníků komise mělo sledovat ten rozhovor. Na tom je vidět, jak velký strach má celý establishment z toho, že je najednou možné bavit se i v jiném koridoru než v tom doposud vytyčeném právě těmito lidmi.

Jenomže on platí zákon o digitálních službách DSA, podle kterého musí platforma řešit potenciální hrozby volebnímu procesu. Čili požadavky jsou v souladu se zákonnými pravidly v Evropské unii. Co na to říkáte?

Ale jim jde o to, že mají strach, že někdo komunikuje jiné názory, než oni doteď chtěli připouštět. Jaké je to ohrožení voleb, když se pobaví kandidát na kancléře s nějakým milionářem? Je to svoboda slova, každý volič si může udělat svůj názor.

I paní Lizcová řekla, že části lidí se to bude líbit, část lidí si to ani neposlechne. Poslouchalo to 100 tisíc lidí, dalších 88 milionů to vůbec neslyšelo. A další si řeknou, že Weidelovou volit nebude. Podle mě to ohrožuje pouze establishment, který nechce dopustit, aby AfD vůbec byla slyšena.

Kauza Voice of Europe

V médiích se zmiňoval i údajný vliv Ruska na vaši stranu. Listy The Insider a Spiegel prozkoumaly uniklou korespondenci propagandistky Vladimira Sergienka. Z ní vyplývá, že měl doručovat vašim poslancům texty projevů. Doporučoval jim, aby lobbovali za kremelské iniciativy a žalovali svoji vládu. Popíráte, že tam bylo nějaké takové propojení?

Jsem rád, že to zmiňujete. V kampani do Evropského parlamentu jsem byl já sám terčem podobných nařčení, dokonce vyšly od BIS v Praze.

Kauza Voice of Europe Podle zjištění tajných služeb chtěla ruská síť kolem portálu Voice of Europe ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Aktéry kauzy Viktora Medvědčuka a Arťoma Marčevského zařadilo Česko a následně Evropská unie na svůj sankční seznam. Podle médií někteří politici, kteří dali Voice of Europe rozhovor, od této platformy získali také peníze, celkem až miliony korun, i pro účely financování kampaně. Jedním z nich měl být i Petr Bystroň.

Nejenom.

To byla kauza Voice od Europe. To byla webová stránka, kterou udělali ukrajinští uprchlíci v Praze. Na to nekoukalo ani několik set tisíc lidí. Jejich příspěvky lajkovali tři čtyři lidé. A z toho se nafoukla velká kauza ovlivňování voleb v celé Evropské unii.

A přesně o to jde. Možná že ten člověk, co jste ho zmiňoval, já ho vůbec neznám, existoval, možná někomu něco posílal. Ano. Ale mělo to vliv na naši politiku? Nemělo. Jenom se to zveličuje médii. A kterými médi? Sám jste zmínil Spiegel. A ten dostal pět milionů od Billa Gatese. Za co? Aby psal věci, které jsou ve prospěch Billa Gatese. Spiegel dostal peníze od americké vlády. Tajně.

A když neznáte pana Sergienka, tak znáte pana Arťoma Marčevského? Podle médií existuje nahrávka, která vás zachycuje při přebírání 20 000 eur právě od něj. Kdyby tahle obvinění nebyla podložená, tak by vaši kolegové ve spolkovém sněmu nehlasovali pro vaše zbavení imunity.

To taky není pravda. Ten systém zbavování imunity probíhá v Bundestagu tak, že poslanci neví, o čem se jedná věcně. Je to čistá formalita. Dokonce se mi stalo, že mi hodně kolegů řeklo, že kdyby věděli, o co v té věci jde, tak by určitě hlasovali proti.

Ale fakticky na těch zprávách v médiích něco je?

Není na nich nic. Tu zmiňovanou nahrávku nikdy nikdo neslyšel. Já jsem okamžitě požadoval, ať ji protistrana předloží. Nikdo ji nepředložil. Výsledek je, že o mně vyšlo v průběhu volební kampaně v Německu 254 článků, všechny byly negativní. A po volbách pět.

A v jakém stadiu je teď vyšetřování obvinění, které vznikly před tím, než jste se stal europoslancem?

Orgány mě vyšetřovaly velmi intenzivně. Udělaly u mě 15 domovních prohlídek, které měly za cíl najít důkazy pro obvinění. Nenašly vůbec nic a po patnácté prohlídce otočily a začaly vyšetřovat úplně jiným směrem. Řekly, že zaměstnávám svého právníka v Bundestagu jako poradce. A teď už jsme u domovní prohlídky číslo 21, udělaly domovní prohlídku u mého právníka. Ale to už je úplně jiný směr.

Ale pokračuje to?

Ano, pokračuje. Tento měsíc se bude jednat o zrušení mé imunity v Evropském parlamentu.