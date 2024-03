Na severu Gazy už může být místy hladomor, hrozí i dalším částem Pásma, zní z amerického ministerstva

Hladomor hrozí a dost možná už panuje v částech severního Pásma Gazy. Podle agentury Reuters to v pátek řekl nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničí. Dodal, že zvýšení humanitární pomoci na hustě osídlené území, které čelí izraelské blokádě, komplikuje nedostatek nákladních vozů. Pásmo Gazy 20:37 29. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OSN varovala, že na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření vypukne nejpozději v květnu hladomor (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Zatímco na jihu a v centrální části (Pásma Gazy) můžeme s jistotou říct, že hladomor je významným rizikem, ale není přítomen, na severu hrozí a dost možná se vyskytuje přinejmenším v některých oblastech,“ řekl představitel americké diplomacie pod podmínkou zachování anonymity.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství ve zprávě z minulého týdne varovala, že na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření vypukne nejpozději v květnu hladomor, který by se do července mohl rozšířit i do zbytku pásma.

„Počet kamionů, které rozvážejí pomoc v jižní a střední části Pásma Gazy, téměř překročil 200 za den, což je více než před měsícem. Je jich ale potřeba více,“ řekl agentuře Reuters zdroj z amerického ministerstva zahraničí.

„Je třeba řešit veškeré výživové potřeby obyvatel Pásma Gazy všech věkových kategorií. To znamená víc než jen tu minimální výživu na úrovni přežití,“ poznamenal. Řekl také, že podvýživa, úmrtí novorozenců a malých dětí je významným problémem, který se zhoršuje.

To je podle něj třeba řešit zvýšením objemu humanitární pomoci a zároveň dbát na to, že to bude správný druh pomoci pro dané věkové skupiny.