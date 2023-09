Chyba pilota, špatné školení, instruktor pod vlivem kokainu. Vyšetřovatelé objasnili Kellnerovu nehodu

Co stálo za nehodou helikoptéry, při které zemřel český podnikatel Petr Kellner? Závěrečná zpráva amerického úřadu pro vyšetřování dopravních nehod přinesla hned několik zjištění, které tvoří řetězec příčin. Server iROZHLAS.cz konečný report vyšetřování prostudoval a přináší ty nejdůležitější okolnosti, které vedly k tragickémmu incidentu. Dokumenty Anchorage (Aljaška) 5:00 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Od tragické nehody, při které zemřel miliardář a nejbohatší Čech Petr Kellner a další čtyři lidi, uběhlo dva a půl roku. Od začátku se kvůli dostupným informacím spekulovalo, že záchrana přišla pozdě, a proto si nehoda vrtulníku vyžádala tolik obětí.

Nově zveřejněná závěrečná zpráva Národního úřadu pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických (NTSB) přináší přesné příčiny dopravní nehody.

Byla sobota 27. března 2021, venku se přes den teplota vyšplhala k bodu mrazu, na obloze mraky a foukal mírný vítr. V luxusním resortu Tordrillo Mountain Lodge nedaleko aljašského města Anchorage se skupina s Petrem Kellnerem připravovala na sportovní odpoledne. Přiletěl pro ně vrtulník společnosti Soloy Helicopters a odnesl je do hor. Tam pětkrát až šestkrát pod vedením instruktorů lyžovali po seskoku z vrtulníku do volného terénu, provozovali takzvaný heliskiing.

Pak měl přijít poslední seskok. Při vystoupání do výšky zhruba 1900 metrů nad mořem ale pilot vrtulníku Airbus AS350-B3 udělal chybu. První přistání na hřebenu hory se nepodařilo, pilot proto manévr opakoval. Vrtulník se při něm ale ocitl v takzvané bílé tmě způsobené létajícím sněhem. „Vypadalo to jako malá bílá místnost,“ popsal vyšetřovatelům jediný přeživší nehody David Horváth.

V ten moment měl Kellner na uších sluchátka a začal na pilota křičet, ať to nedělá, vzpomínal Horváth. Jenže to už začal vrtulník „rychle couvat“, několikrát narazil do hřebene, převrátil se a sjel dolů do údolí.

Vrtulník po nárazu do skály spadl až do údolí pod horou | Zdroj: Alaska State Troopers via National Transportation Safety Board

Dvouapůlleté vyšetřování prokázalo, že před nehodou nebyl vrtulník nikterak poškozen. Přistávací manévry v takzvané bílé tmě, kdy se piloti musí spolehnout pouze na přístroje a ztratí vizuální kontakt s krajinou, jsou velmi náročné. Správně vyškolení piloti si ale v takových situacích dokážou poradit.

A právě tam spatřují vyšetřovatelé z amerického úřadu pro bezpečnost dopravy hlavní příčinu nehody. Pilot Zachary Russell sice některé kurzy a zkoušky splnil, ale vyvolávají pochybnosti. Z jeho profesní složky vyplynulo, že nikdy neabsolvoval cvičení přistávání na hřebenu pro vrtulník, který osudný večer pilotoval.

Každý rok měl také podstoupit přezkoušení pro situaci s nechtěnými meteorologickými podmínkami při letu podle přístrojů. I tam ale mohlo dojít k pochybení. Pilot Russel takové školení splnil 14 měsíců před nehodou, předpisy však nařizují, aby přezkoušení probíhalo každý rok.

Nejvýše položené trosky - dveře od kokpitu - havarovaného vrtulníku | Zdroj: Alaska State Troopers via National Transportation Safety Board

„Vzhledem k nedostatkům v pilotním školicím programu provozovatele a zkouškách je pravděpodobné, že pilot nesplnil kvalifikační normy pro to, aby byl hlavním pilotem havarovaného letu,“ shrnuli vyšetřovatelé v závěrečné zprávě.

Známý inspektor a průtahy

Na to, že letecké společnosti a jejich piloti splňují všechny potřebné náležitosti, by měl dohlížet hlavní inspektor provozu. Jak ale upozornil úřad pro bezpečnost dopravy, inspektor dříve pro společnost Soloy Helicopters pracoval a dobře se znal se šéfem této firmy.

„Dostupné důkazy pro toto vyšetřování nebyly dostatečné k tomu, aby se určilo, zda bylo předchozí zaměstnání inspektora faktorem nedostatečného dohledu nad provozovatelem havarovaného vrtulníku,“ napsali ale vyšetřovatelé.

Vyzvednuté trosky vrtulníku ve vyšetřovacím hangáru | Zdroj: Alaska State Troopers via National Transportation Safety Board

Záchrana zříceného vrtulníku se zase zpozdila pochybením dvou společností: té, která provozovala adrenalinovou aktivitu, a firmy vlastnící letoun.

Nouzový plán totiž stanovil, že záchranný tým se má kontaktovat v případě, že se vrtulník třicet minut neohlásí. To se ale nestalo. Zástupci provozní společnosti se spojili s dalšími vrtulníky v oblasti a poprosili posádky, aby jim nahlásily, pokud by někde zahlédly pohřešovanou helikoptéru.

Nehodu helikoptéry podle Horvátha přežili tři lidi, kvůli prodlevě záchranné operace ale zůstal naživu sám | Zdroj: Alaska State Troopers via National Transportation Safety Board

Na tento pokyn jedna z posádek nahlásila dispečerovi, že vrtulník zahlédla, jak se vrací zpátky do resortu. To byla ale mylná informace, která prodloužila záchrannou operaci. Záchranáři se tak o incidentu dozvěděli po více než dvou hodinách od nehody. Jak přesně zúčastnění postupovali, je zřejmé z časové osy na konci článku.

Na helikoptéře byl přítomný i nouzový lokalizační vysílač (ELT), který se podle zprávy po nehodě aktivoval, i když byl zavalený sněhem. Anténa se při nehodě zničila a vyšetřovatelé ji nenalezli. Vysílač ale dalších 178 hodin vysílal impulsy.

Instruktoři pod vlivem drog

Američtí vyšetřovatelé do zprávy zanesli další pochybení, které mohlo ovlivnit rozhodování pilota. Podle předpisů totiž nejbližším spolupracovníkem kapitána je hlavní lyžařský instruktor. Ten by měl s pilotem koordinovat místa přistávání a vzletů a identifikovat možná rizika.

Lyžařský instruktor ale byl v době nehody pod vlivem drog, konkrétně amfetaminu a kokainu. „S ohledem na hladiny naměřené v jeho krvi byl vedoucí lyžařský průvodce pravděpodobně ovlivněn účinky drog v době nehody,“ píše se ve zprávě.

Jen o trochu lépe na tom byl druhý lyžařský průvodce, který před adrenalinovým sportem zřejmě užil marihuanu. Stopy psychoaktivní látky THC v krvi vedlo vyšetřovatele k závěru, že ji užil, ale už v době nehody nebyl „výrazně ovlivněn účinky“.

Komunikace s Kellnerem

Kellnerův kamarád Horváth vyšetřovatelům řekl, že nic nenaznačovalo tomu, že by mělo dojít k nehodě. Pak se vše ale událo velmi rychle a on se nacházel stále připoutaný v helikoptéře zavalený sněhem a dvěma lidskými těly.

Kellner byl po havárii vrtulníku naživu. Podle žaloby zemřel až při čekání na přílet záchranářů Číst článek

Kellner nehodu přežil a podle jeho výpovědi byl venku z vrtulníku a pokoušel se po zadku sklouzat po kopci dolů. Zpočátku na Horváthovo volání nereagoval, ale později začal odpovídat. „Buď v klidu, je to v pořádku, počkej,“ měl ho Kellner ujišťovat, že záchrana brzy dorazí.

Později se odmlčel, Horváth mezitím našel radiostanici a několikrát se snažil kontaktovat dispečery.

Během dlouhých hodin ztratil vědomí, záchranářům se ho však podařilo udržet při životě a transportovat s rozsáhlými omrzlinami do nemocnice v Anchorage. Kellner zraněním a chladu podlehl.

Kromě Kellnera přišli při havárii z 27. března o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth.

Nehoda helikoptéry s Petrem Kellnerem

27. března 2021 - 14:50 Přistání vrtulníku Vrtulník společnosti Soloy Helicopters přistává v rezidenci Tordrillo Mountain Lodge. Pilot Zachary Russell vyzvedává pětičlennou posádku ve složení: Petr Kellner, David Horváth, trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, a horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy.

27. března 2021 - 15:43 Odlet Kapitán stroje zvedá letoun od země a vydává se směrem k aljašskému ledovci Knik. Přeživší David Horváth poznamenal, že v tu dobu bylo pěkné, ale strašidelné počasí. Proto se zpozdil i jejich odlet z rezidence.

27. března 2021 - 16:02 V horách Zrhuba po dvaceti minutách letu se celá skupina nachází nad zasněženými horami, kde se teplota pohybovala kolem -17 stupňů Celsia.

27. března 2021 - 16:12 - 18:07 Seskoky z vrtulníku Skupina pod vedením instruktorů několikrát seskočila z vrtulníku a lyžovala ve volném terénu. Podle Horvátha bylo vše bezproblémové.

27. března 2021 - 18:33 Naposledy nahoru Pilot Russel naposledy vystoupal do výšky zhruba 1910 metrů nad mořem a manévroval nad hřeben hory. Podle dostupných dat se nacházel zhruba čtyři metry nad terénem v rychlosti asi 1,85 kilometrů za hodinu.

27. března 2021 - 18:35 Sněhová mlha Kapitán letounu se snažil napodruhé přistát na hřebenu, aby mohli lyžaři z vrtulníku vyskočit. Tím, jak se přiblížil k terénu se ale zvedl oblak sněhu a vytvořil takzvanou bílou tmu. V ten moment není jasné, jaký byl pilotův postup. Kellner na něj měl podle Horvátha křičet, ať to nedělá. Vrtulník naráží do hory a tím končí záznam datové stopy.

27. března 2021 - 19:15 Žádné zprávy Dispečer vrtulníku oznamuje svému nadřízenému, že poslední pohyb stroje zaznamenal před 40 minutami. Jeho šéf kontaktoval další společnosti provozující heliskiing v této oblasti, aby si její piloti všímali, zda někde vrtulník neuvidí.

27. března 2021 - 20:04 Chybná informace Piloti některého z vrtulníků si mysleli, že zahlédli nezvěstnou helikoptéru, jak se vrací zpátky do střediska. Takovou informaci předali dispečerovi. Tato zpráva se později ukázala jako chybná a oddálila záchrannou operaci.

27. března 2021 - 20:26 Informování provozovatele Dispečer společnosti provozující heliskiing, která měla zjednodušeně řečeno vrtulník s pilotem pronajatý, kontaktovala provozovatele letounu, že se pilot se strojem zatím nevrátil z hor.

27. března 2021 - 20:30 Aktivace nouzového plánu Společnost provozující heliskiing aktivovala nouzový plán. Stalo se tak o hodinu a půl později, než jí to nařizovaly interní předpisy.

27. března 2021 - 21:10 Informování záchranných týmů Provozovatel helikoptéry informoval záchranné koordinační středisko, že se zpozdil letoun a nemají o něm žádné zprávy.

27 . března 2021 - 21:36 Trosky vrtulníku Piloti z jiné letecké společnosti objevili trosky vrtulníku v údolí pod horou.

27. března 2021 - 22:02 Souřadnice vraku Záchranáři obdrželi přesné souřadnice od letecké společnosti, kde se mají trosky helikoptéry s posádkou nacházet.

27. března 2021 - 22:58 Záchranáři připraveni Skupina záchranářů je připravena k odletu na místo zřícené helikoptéry.

27. března 2021 - 23:25 Vrtulník na místě Záchranářský vrtulník se dopravil na místo a lokalizoval trosky stroje. Před klesnutím se ale musel zbavit přebytečného paliva, jeho vypouštění trvalo zhruba půl hodiny. Následně se k místu nehody slanili dva záchranáři.

27. března 2021 - 00:15 Záchranáři u trosek Zachránáři se konečně v náročném terénu dostali k havarované helikoptéře. Na místě našli pět mrtvých lidí a jednoho ve velmi vážném stavu.

27. března 2021 - 01:15 Převoz do nemocnice Záchranářský letoun převáží vážně zraněného Davida Horvátha do nemocnice. Těla dalších zesnulých lidí tam záchranáři musejí nechat i kvůli nepříznivému počasí do dalšího dne.