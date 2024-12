‚Největší bezpečnostní hrozbou je Rusko.‘ Finsko by podle Stubba mělo zvážit zavedení nášlapných min

Finsko by mělo zvážit opětovné zavedení nášlapných min do výzbroje své armády. O víkendu to podle serveru stanice Yle řekl finský prezident Alexander Stubb. Důvodem je napětí s Ruskem, se kterým má Finsko společnou hranici. Finsko se v roce 2012 přidalo k Ottawské úmluvě, která používání nášlapných min a dalších obdobných zbraní zakazuje.

Helsinky 13:38 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít