‚Je to způsob, jak se postavit vlastnímu strachu.‘ Finky se v obavě z Ruska učí střílet i přežít bez elektřiny

Finové stále častěji absolvují kurzy krizové připravenosti. Ty organizuje několik vládních organizací, včetně kurzů pouze pro ženy. Mohou se naučit rozpoznávat dezinformace, podat první pomoc, ale i střelbu nebo přežití v přírodě. Příprava má pomoci občanům severské země čelit nenadálým situacím včetně potenciálního konfliktu se sousedícím Ruskem. Po ruském vpádu na Ukrajinu se zájem o výcvik násobně zvýšil, píše The Guardian. Kokkola, Finsko 21:06 26. listopadu 2024

Na vojenské základně uprostřed finských lesů začíná noc. Skupina žen v maskáčích, s fialovými kulichy na hlavách, sedí v potemnělém stanu a diskutuje o tom, jak se změnily jejich pohledy na svět po ruském vpádu na Ukrajinu.

„Nevěřila jsem, že by nás Rusko vůbec mohlo napadnout, že by to mohla být reálná hrozba,“ řekla pro The Guardian dvaačtyřicetiletá Sari, která žije v nedalekém městě Kokkola a pracuje jako obchodní zástupkyně. „Když pak zaútočili na Ukrajinu, viděla jsem, co všechno je možné, že můžeme být další na řadě,“ podotýká.

Matka dvou dětí, stejně jako další ženy, není vojákyní z povolání. Sama o sobě říká, že je realistka. K účasti na víkendovém kurzu „přežití bez elektřiny“ ji vedly její vlastenecké hodnoty a potřeba být lépe připravena na nenadálé situace. Je jednou z přibližně 75 žen, které se víkendové přípravy účastní.

Výcvik, který ženy dobrovolně podstupují, je jedním ze 40 kurzů, které pořádá Národní asociace pro připravenost žen na mimořádné události. Ve Finsku jsou přípravné kurzy pro obyvatelstvo známé pod zkratkou Nasta (NaistenValmiusliitto). Právě fialové pokrývky hlavy jsou typickým znakem kurzů.

Mezi další témata patří například kybernetická bezpečnost, střelba z pušky, ovládání hasicího přístroje, řízení sněžného skútru nebo kurz boje s dezinformacemi.

Po invazi na Ukrajinu se počet přihlášek do těchto kurzů prudce zvýšil. Finsko má se svým východním sousedem společnou nejen pozemní hranici dlouhou přes 1300 kilometrů, ale také válečnou historii. Na konci listopadu 1939 napadl Sovětský svaz Finsko bez vyhlášení války.

Severská země podle svých zpravodajských služeb čelí v současnoti hybridní válce z ruské strany.

Příprava na nejhorší

„Je to pro mě způsob, jak se postavit vlastním obavám,“ říká šestatřicetiletá Tytti. Z rusko-finských vztahů je natolik znepokojená, že raději přestala koukat na zprávy. Přestože si události velkého světa nepřipouští, chce být raději připravena na nejhorší.

Na začátku kurzu se většina žen, z nichž nejmladší je 18 a nejstarší 70 let, neznala. Už během jejich první noci na výcviku se musely v rychlosti seznámit a poradit si.

Za svitu čelovek a při teplotách pod bodem mrazu rozbily tábor pod všudypřítomnými borovicemi, rozdělaly oheň v hořáku a vytvořily plán, kde kdo bude spát a jakým způsobem budou v noci fungovat hlídky.

Během víkendu se učí, jak přežít v krizové situaci – včetně toho, jak rozdělat oheň ve sněhu, připravit si potravu venku, poskytnout první pomoc a udržet se v teple.

Zodpovědní Finové

Nasta funguje od roku 1997. Přestože její výcvik není čistě vojenský a frekventanti nejsou vojáci, je částečně financován finským ministerstvem obrany a získává značnou podporu od finské Národní asociace pro obranný výcvik (MPK). Organizace nabízí přes 2000 kurzů každý rok. Ten, kterého se účastní Sari s Tytti, pořádá pod jeho záštitou Národní asociace pro připravenost žen.

Po ruské invazi 24. února 2022 vzrostl zájem o výcvik na nebývalou úroveň. „Na kurzy se snažilo přihlásit v jednu chvíli tolik lidí, že se systém zhroutil,“ říká Suvi Akselová, manažerka pro komunikaci společnosti Nasta.

Přirovnává získání místa v některém z dotovaných kurzů k sehnání vstupenek na koncert. „Někdy jsou kurzy plné během jedné minuty,“ srovnává.

Finská vláda vydala v polovině listopadu 2024 nový souhrnný materiál pro občany, jak se připravit na případné krizové události. Netýká se nutně válečného stavu, ale všech situací, kterým mohou být občané severské země vystaveni.

Bezprostřední obavy

Některé kurzy z nabídky Nasta nabízejí také výcvik střelby. Sari i Tytti, které jsou na „přežití bez elektřiny“, takový kurz absolvovaly už vloni. Na jednodenním výcviku se seznámily s útočnou puškou a vyzkoušely si, jaké je to střílet.

Popularita střelby ve Finsku v posledních dvou letech prudce vzrostla. Začátkem roku 2024 vláda oznámila plán otevřít více než 300 nových střelnic, aby podpořila zájem lidí o tento koníček a posílila tak obranu země. Výrazně vzrostl také počet Finů, kteří žádají o zbrojní průkaz.

Další ze školitelek Nasty, sedmašedesátiletá Merja Majanenová, bankovní manažerka v důchodu z Rovaniemi, vede ve svém rodném městě kurzy o dezinformacích. Říká, že o míře znepokojení svědčí skutečnost, že na kurzy přijíždějí stovky žen z celého Finska.

Útěchou jí je, že nežije v blízkosti ruských hranic. „Kdybych žila ve východních částech Laponska, byla bych ještě znepokojenější,“ uzavírá žena, která stejně jako tisíce dalších Finů a Finek vnímá svého východního souseda více než by si přála.