SPD obrátila, je připravena jednat o budoucí vládě. Ve hře je i velká koalice

Německo nakonec dost možná překoná složitou politickou situaci bez předčasných voleb. Hlasování, které se ještě před několika dny zdálo nevyhnutelné, by mohlo nahradit další pokračování velké koalice CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociálních demokratů, kteří v pátek dali najevo připravenost k rozhovorům. Poprvé se zástupci těchto stran společně sejdou příští týden, na kdy je zve prezident Frank-Walter Steinmeier. Berlín 14:12 24. listopadu 2017

„SPD si je velmi dobře vědoma své zodpovědnosti za Německo, ale zvláště za Evropu,“ uvedl na odpolední tiskové konferenci v Berlíně šéf sociálních demokratů Martin Schulz, na něhož se v těchto dnech obrací řada evropských kolegů znepokojených situací v Německu, kde v noci na pondělí zkrachovala dosavadní jednání o vládě mezi CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými.

Schulz situaci považuje za složitou, není podle něj ale státní krizí. Jeho strana samozřejmě přijme nabídku prezidenta Steinmeiera k dalším rozhovorům. První schůzka Merkelové, Schulze a šéfa CSU Horsta Seehofera u hlavy státu se uskuteční příští týden.

Sociální demokracie k rozhovorům podle Schulze přistupuje tak, že je jejich výsledek otevřený. Každý další krok při nich chce projednat ve vedení strany i poslanecké frakce. Pokud by se nakonec SPD rozhodla vyjednávat přímo o své účasti ve vládě, museli by to v hlasování schválit straníci.

Proti novým volbám byl prezident

Ještě v pondělí se nejpravděpodobnější variantou řešení nynější situace zdály předčasné volby, postavil se proti nim ale prezident Steinmeier, který strany důrazně vyzval k jednání s tím, že není možné jen tak vracet odpovědnost do rukou voličů.

SPD pak postupně začala měnit svůj dosud nesmlouvavý postoj k pokračování velké koalice, která je nyní jedinou realistickou možností, jak sestavit většinovou vládu. Zatímco ještě v pondělí Schulz prohlásil, že sociální demokraté nejsou k dispozici pro vstup do velké koalice a občané by znovu měli zhodnotit situaci, už ve středu hovořil o tom, že si strana je zcela vědoma své odpovědnosti v momentálně těžké situaci.

Pokud by nakonec skutečně došlo na vyjednávání s CDU/CSU o vládě, bude SPD podle pozorovatelů chtít široké programové ústupky. Pokračování velké koalice si zatím sociální demokraté nepřáli z obavy, že by vedla k jejich dalšímu oslabování, a naopak posilování okrajových stran, jako je protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).

Pokračování velké koalice mají nyní za pravděpodobné Zelení, případnou menšinovou vládu CDU/CSU a své strany považují stejně jako Merkelová za těžko představitelnou. Ve spolkové republice ještě nikdy na celostátní úrovni menšinová vláda nevznikla.

Vedle nové vlády se v příštích týdnech budou řešit i personální otázky. Týká se to především CSU, kde by o budoucnosti oslabeného šéfa strany a bavorského premiéra Seehofera mělo být rozhodnuto začátkem prosince, a sociálních demokratů, kde nemá Schulz právě nejsilnější postavení.

Sociálnědemokratický ministr spravedlnosti Heiko Maas k tomu ale poznamenal, že na čtvrtečním jednání vedení strany nikdo Schulzův konec neprosazoval ani neučinil jiný návrh pro stranický sjezd, který se uskuteční za dva týdny.