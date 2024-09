Soud začne rozplétat největší převaděčskou skupinu dopadenou v Česku. Přišla si na 10 milionů korun

Krajský soud v Hradci Králové začne v úterý dopoledne rozplétat případ největší převaděčské skupiny v Česku. Za několik let mělo čtrnáct převaděčů z Turecka a Ázerbájdžánu převést do Česka a dalších zemí na dva tisíce migrantů. Hrozí jim až 16 let vězení. „V úterý bude hlavní líčení zahájeno, předpokládám tudíž, že ve zbylém průběhu týdne se soud dostane k dokazování,“ řekl mluvčí hradeckého soudu Martin Kos serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

