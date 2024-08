Nikdo nečeká, že Ukrajinci vyrazí na Moskvu. Jsou zdrženliví a opatrně optimističtí, míní analytik

Kyjev tvrdí, že v ruské Kurské oblasti zřídil své velitelské stanoviště. Americký Institut pro studium války odhaduje, že ukrajinský postup v Kurské oblasti se zpomalil. BBC mezitím informovala, že Ukrajinci při operaci používají i tanky dodané Spojeným královstvím. „Ukrajinci jsou zdrženliví a opatrně optimističtí. Nikdo teď nepředpokládá, že by vyrazili na Kursk,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus analytik Pavel Havlíček. Rozhovor Praha 13:24 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci ukrajinské armády na obrněném vozidle nedaleko hranic s Ruskem | Foto: Vjačeslav Ratynskyj | Zdroj: Reuters

Dá se už říct, co to znamená pro Putinův režim, že na území Ruska jsou už jedenáctým dnem ukrajinské jednotky? Oslabuje to Putina v očích Rusů, nebo režim dokáže situaci využít ve svůj prospěch?

Já si myslím, že bez pochyby oslabuje a je to skutečně moment šoku pro ruskou veřejnost, že najednou se po ruském území prohání ukrajinští vojáci a možná i západní tanky. Myslím si, že tohle je skutečně něco, co tlačí na Putinův režim. Dostává ho to do kolen a rozhodně to vytváří vnitropolitický tlak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Pavlem Havlíčkem

Samozřejmě musíme mít na paměti, že Ruská federace se snaží, a daří se jí to, utužit všechny mediální prostředky a získat pod svou kontrolu narativ. V poslední době také tím, že v podstatě vypnuli YouTube, respektive ho signifikantně omezili pro domácí publikum, tak, aby se nemohlo diskutovat.

Stále ukrajinská operace vyvolává takové nadšení na Ukrajině? Je dál morální vzpruhou?

Já bych řekl, že ano. To, co tam bylo již od 6. srpna, zůstává. Je to skutečně moment, kdy se něco daří. Ukrajina vlastně přechází do iniciativy, nějaká operace se skutečně proměňuje v kýžené cíle a vytváří tlaky na Rusko. Ukrajinská strana už není stále jenom v defenzivě, jako jsme to viděli několik posledních měsíců, a stále vidíme na mnoha úsecích fronty, které se Ukrajincům nedaří dobře bránit.

Úplně jiná dynamika, kterou vidíme v Kurské i Bělgorodské oblasti, může dávat Ukrajincům opravdu dobrý pocit, že se jim operace vytvářením tlaku na ruskou stranu daří. A to i do takové míry, že Rusové musí z některých úseků fronty na Ukrajině přesouvat jednotky. To je skutečně to, co si Ukrajinci mohli přát.

Ukrajinci jsou opatrní

Nešíří se nicméně na Ukrajině obavy, že ukrajinské jednotky v Kurské oblasti by brzy mohly být obklíčeny Rusy, jak o tom mluví i někteří vojenští experti?

Postup ukrajinské strany do této chvíle ukazoval, že jsou velmi opatrní. Ukrajinci jsou si vědomi toho, že mohou čelit těmto problémům, ať už je to obklíčení nebo například přerušení zásobovacích tras a logistické formy udržení ukrajinské přítomnosti na ruském území.

Právě proto si myslím, že jsou velmi zdrženliví a opatrně optimističtí v dalším postupu. Není to určitě nic dynamického, nikdo teď nepředpokládá, že by Ukrajinci vyrazil na Kursk nebo nedej bože na Moskvu. Oni se drží v příhraničním pásmu, které je stále poměrně snadné zásobovat, přestože operace se samozřejmě musí postupně rozšiřovat tím, jak vlastně proniká hlouběji do ruského území.

ONLINE: U plánování útoku na Rusko byl Západ, tvrdí Putinův poradce. USA to nevěděly, zní z Washingtonu Číst článek

Zajímavé je, že operace se neomezuje jen na Kurskou oblast, ale došlo k dalšímu průniku v Bělgorodské oblasti. Myslím si, že se půjde touto cestou. Tedy navazováním na dalších úsecích fronty, než aby Ukrajinci pronikali výrazně hlouběji.

Ukrajinci při operaci v Kurské oblasti používají britské tanky, a jak se asi lze i odůvodněně domnívat, tak na místě mají i zbraně z dalších západních zemí. Británie s tím nemá problém. Dá se odhadnout, co další západní země?

Máme vyjádření třeba představitel Evropské diplomatické služby, která vystupuje v tomto smyslu za evropské státy. A mluvčí Evropské diplomatické služby Petr Stano poukázal na to, že je legitimním prostředkem Ukrajiny vstoupit na ruské území a objektivně se bránit i tím nutným přesunem ruské pozornosti a ruských jednotek k tomto úseku. Takže to si myslím, že je legitimní a je to vidět i od dalších členských států.

Na druhé straně Spojené státy se v minulosti opakovaně vyjadřovaly s určitými obavami o možných ukrajinských úderech na ruském území. Obávaly se eskalace. To už tedy neplatí?

Já si myslím, že i tato linie se postupně protahuje a uvolňuje pro Ukrajince. My víme, že některé ruské konvoje byly zasaženy americkými HIMARSy, takže údery dovnitř ruské území byly podniknuty. Myslím si, že po diskuzi, která přišla ze strany amerického prezidenta Joe Bidena a byla o tom, že pomoc přišla příliš pozdě a s omezeními, tak najednou i z americké strany vidíme, že stále více ta linie posouvá. Přestože nejsou rozhodně tak daleko jako v Británii nebo dalších evropských státech.