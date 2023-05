Norsko znepokojuje ruská špionáž. Na energetické krizi stát vydělává biliony, říká norský velvyslanec

A jak to vypadá na hraničním přechodu Turskog, který je stále otevřený? Plánuje Norsko tuto hranici uzavřít?

Hranici smí přejít jen ti, kteří mají platná víza. Chci zdůraznit, že žádná nová víza už nevystavujeme. Hranice jsou otevřené jen pro ty, kteří tam žijí a mají víza, a pro lidi, kteří mají rodinu na obou stranách hranice.

Rozhodně nedochází k žádnému přílivu lidí z Turskogu do Evropy. Hranice je skutečně jen pro lidi pracující na severu. A je to velmi malý počet lidí, kteří se přesouvají z Finnmarku tam a zpět.

O kolik lidí se přibližně jedná?

Přesné číslo neznám, ale jsou to desítky lidí, tedy pár rodin. Před válkou tam byla také řada obchodních styků, ale ty jsou přerušeny.

Norsko je známé silnou armádou a vojenská služba je v zemi povinná. Jak norská armáda střeží hranici s Ruskem?

Zhruba dvě stě kilometrů od norské hranice se nachází největší základna jaderných ponorek na světě. Mám na mysli sovětské jaderné ponorky. Rusové hranici pevně střeží, což je pochopitelné. Měli tam také mnoho pozemních sil, brigádu námořní pěchoty. Ta už tam není, protože byla poslána na Ukrajinu.

Na norské straně jsme vždy měli poměrně málo vojsk. Byli jsme připraveni na posílení, pokud bychom museli, ale nemáme tam mnoho stálých sil. Žádného pozemního útoku se nebojíme. Předtím jsme se jím příliš nezabývali, a nyní už vůbec ne, protože tam nemají dostatek sil.

„Žádného pozemního útoku se nebojíme. Předtím jsme se jím příliš nezabývali, a nyní už vůbec ne, protože tam nemají dostatek sil. “ Victor Conrad Rønneberg

Takže vojenská přítomnost je poměrně nízká, kromě obrovských jaderných ponorek, jak strategických, tak útočných. Ale ty se také používají k plavbě pod ledem v Atlantiku. Nejsou zaměřeny na Norsko.

Řada ruských mužů utíká z Ruska kvůli mobilizaci. Často odcházejí do Gruzie a do Turecka. Přijalo Norsko některé z těchto lidí?

Ne, my nevydáváme nová víza. Lidé by museli požádat o azyl a to není vůbec jednoduché. Azyl nedostal ani ten dezertér Wagnerovy skupiny, kterého jste zmiňovala. Víte, měl nějaké problémy s policií a jeho případ je stále před soudem. V tuhle chvíli nelze říct, zda mu bude udělen azyl, nebo ne.

Norsko se v současnosti drží přísného postupu při udělování azylu a každá žádost je posuzována individuálně. Zatím jsme neudělili azyl žádnému uprchlíkovi z Ruska.

„S plynovody je to těžké, protože jde o 8800 kilometrů potrubí, což je zhruba vzdálenost z Prahy do Singapuru. “ Victor Conrad Rønneberg

Norsko se snaží zachovávat uprchlickou problematiku v souladu s mezinárodními normami a zároveň zajišťovat bezpečnost a ochranu svých občanů.

Z Prahy do Singapuru

Výbuch a poškození plynovodu Nord Stream, který vede z Ruska do Německa, byl v září 2022 varovným signálem pro celou severní Evropu. Z Norska vedou plynovody do Německa a Velké Británie. Čelí Norsko v této oblasti nějakým hrozbám?

S norskými plynovody je to těžké, protože celkově jde o 8800 kilometrů potrubí, což je zhruba vzdálenost z Prahy do Singapuru. Rusové samozřejmě velmi dobře vědí, kudy plynovody vedou, je obtížné je celé střežit, ale spolupracujeme s EU a s NATO a snažíme se co nejvíce. Ale je to obrovská výzva.

Kromě plynovodu musíme také bránit ropné plošiny v moři a jinou energetickou infrastrukturu, které jsou snadným terčem.

Jinak čelíme stejným hrozbám jako zbytek Evropy: šíření dezinformací a polarizaci společnosti. Co nás momentálně znepokojuje, jsou incidenty s drony, které se pohybují nad Norskem, a my nevíme, jaké informace sbírají.

Můžete mi přiblížit, o jaké incidenty s drony šlo?

Bylo jich docela dost. Jednalo se o ruské občany, kteří létali s drony nad Norskem. Samotný let dronů není nelegální, a proto mu nemůžeme zabránit. Na dálku navíc nelze zjistit, zda si natáčejí norské fjordy, či něco jiného.

„Samotný let dronů není nelegální, a proto mu nemůžeme zabránit. Na dálku navíc nelze zjistit, zda si natáčejí norské fjordy, či něco jiného.“ Victor Conrad Rønneberg

Několik lidí jsme kvůli tomuto podezření zadrželi. U některých jsme nic nenašli, u jiných probíhá vyšetřování natočeného materiálu.

Musíme být obezřetní i kvůli nedávnému incidentu, kdy jsme odhalili muže podezřelého ze špionáže, který se vydával za brazilského univerzitního pracovníka. Proto potřebujeme být opatrnější, a to nejen v případě ruské špionáže, ale také například íránské či čínské.

Norsko je součástí schengenského prostoru, a tudíž umožňuje volný pohyb lidí z EU přes hranici. Naposledy, když jsem cestovala do Norska, nemusela jsem ukazovat ani občanský průkaz. Budou se zavádět přísnější opatření?

Je to výzva, protože Norsko je velmi otevřenou společností a stát je velice transparentní ve svém jednání. Poskytuje řadu informací, které v jiných zemích bývají neveřejné. Na otevřenosti si zakládáme, ale tahle otevřenost může být jednoduše zneužita.

Ruská špionáž

Bude Norsko v důsledku aktuální politické situace méně otevřené?

Ano, bohužel. Budeme muset revidovat zákony a regulace týkající se svobody přístupu k informacím. Budou to malé změny a nemyslím si, že se budou týkat jen Norska. Je to výzva pro všechny, obzvlášť teď s příchodem umělé inteligence. Zároveň bych rád podotkl, že i když všichni nyní mluví o ruské hrozbě, Rusko nemá žádnou vizi.

Byl svědkem poprav vojáků, kteří se snažili utéct, říká právník prvního dezertéra Wagnerovy armády Číst článek

Víme něco o tom, co Rusko plánuje do budoucna? Takže když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, vnímám jako větší hrozbu Čínu. Jak Rusko, tak Čína mají své zastoupení na Špicberkách a jejich aktivity tam bedlivě sledujeme.



Jaké aktivity?

Výzkumné aktivity, Rusové zde provozují také různé námořní aktivity a na Špicberkách mají vlastní město Barentsburg. U některých rybářských a výzkumných lodí jsme zjistili, že nemají s rybolovem nic společného a na jejich palubách se nacházely zbraně a zařízení na mapování oblastí ruského zájmu.