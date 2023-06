Podezřelý z útoku v Nottinghamu měl v minulosti psychické obtíže. Přesný motiv činu dosud není jasný

Muž podezřelý z úterního ubodání tří lidí v středoanglickém Nottinghamu je podle dosavadních zjištění přistěhovalec ze západní Afriky a v minulosti měl psychické obtíže. Britská policie pokračuje v jeho výslechu. Kvůli pátrání po důkazech zůstaly některé ulice v centru Nottinghamu nadále uzavřené, uvedla stanice BBC. Nottingham 12:13 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní zásah u závažného incidentu v Nottinghamu | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Pokračuje výslech muže, který v úterý v Nottinghamu ubodal tři lidi. Přesný motiv činu, který otřásl Británií, dosud není jasný, policie po něm nadále pátrá. Do vyšetřování se zapojila i protiteroristická jednotka, ale souvislost s extremismem se dosud nepotvrdila.

Policie v Kosovu zadržela Srba podezřelého z útoků na vojáky NATO. Jde o šéfa polovojenské formace Číst článek

Jednotka je při hledání motivu jen poradním orgánem policie, která dosud nezveřejnila identitu obětí, pozůstalí po dvou obětech ji ale sdělili médiím. Devatenáctiletý Barnaby Webber studoval na místní univerzitě a byl hráčem kriketového mužstva.

Stejně stará Grace Kumarová hrála hokej a byla v anglické reprezentaci hráčů do 16 a později do 18 let. V úterý dopoledne se v britských médiích objevila informace, že policie kvůli závažnému incidentu uzavřela několik ulic v centru Nottinghamu.

Později policie uvedla, že brzy ráno našla v ulicích tři těla, pak informovala o útoku dodávkou na tři důchodce a nakonec o zadržení podezřelého.