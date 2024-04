Okolo Pfizergate chybí hodně informací a nemyslím si, že jen tak vyplavou, říká expert

Nákupu vakcín proti covidu-19 za 20 miliard eur od firmy Pfizer v roce 2021 předcházela SMS komunikace mezi šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a ředitelem Pfizeru. Von der Leyenovou nyní prošetřují evropští žalobci kvůli podezření z korupce. „Je trošku zvláštní, pokud si vyměňovali nějaké SMS. Nevíme vůbec, co v nich zaznívalo. To je právě ten problém,“ říká Žiga Faktor z institutu Europeum pro iROZHLAS a Radiožurnál. Rozhovor Praha 18:51 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Proč se až teď ukázalo, že je v souvislosti s nákupem vakcín EU od Pfizeru vyšetřovaná i předsedkyně Evropské komise? Předtím se totiž jen říkalo, že se „někdo“ vyšetřuje, ale nebylo zveřejněno jméno.

Jde o tři různé kauzy, které se začaly spojovat do jedné a společně prolínat. První přišel The New York Times ohledně toho, že Evropská komise nebyla schopna poskytnout všechny dokumenty k vyjednávání s Pfizerem.

Tam už se poprvé zmínili o tom, že mimo oficiální vyjednávací proces proběhla dohoda mezi ředitelem Pfizeru a Ursulou von der Leyenovou. New York Times se obrátil potom i na Evropský soudní dvůr kvůli tomu, že mu nebyly poskytnuty všechny důležité informace.

A potom je tam ještě žaloba u belgického soudu od jednoho belgického lobbisty. Ale tam jde spíše o zacházení s veřejnými zdroji než o přístup k informacím. Nevíme totiž, jak byla ta dohoda s Pfizerem vyjednána a tedy nevíme, zdali bylo s těmi evropskými zdroji zacházeno dobře a tím pádem i s veřejnými financemi všech členských zemí.

A k tomu začalo EPPO (Úřad evropského veřejného žalobce pozn. red.) koncem roku 2022 prověřovat, jak Evropská komise procesovala nákupy vakcín.

To byly tři věci, které se poslední dobou začaly propojovat. A EPPO to vzalo v potaz a rozhodlo se konkrétně posvítit si i na předsedkyni.

Je způsob, jakým byla dohoda s Pfizerem vyjednána, nezvyklý? Nebo už se to stalo dřív?

Všechno, co se týče covidu a nákupu vakcín bylo dost bezprecedentní a nezvyklé. Takže je těžké říct, co se dalo udělat lépe nebo transparentněji. Samozřejmě je trošku zvláštní, pokud si šéf Pfizeru s Ursulou von der Leyenovou vyměňovali nějaké SMS zprávy. Nevíme vůbec, co v nich zaznívalo. To je právě ten problém.

Pokud by se v nich objevovaly nějaké informace, které by mohly otevřít otázku toho, zdali Evropská komise nepřeplatila za tu objednávku nebo si neobjednávala zbytečně až moc velký počet vakcín. Potom by to bylo nejenom protizákonné, ale také využívání pravomocí, které Ursule von der Leyenové vlastně nebyly dány.

Ale samozřejmě, když se podíváme na národní i evropskou úroveň, tak čas od času nějakou podobnou kauzu, ale samozřejmě dost v menší měřítku, vidíme.

Nový precedent?

Může tato kauza poškodit kandidaturu Ursuly von der Leyenové na druhé funkční období v čele Evropské komise?

Upřímně řečeno je těžké vypozorovat, kdy, ať už Evropský soudní dvůr, co se týče žaloby od New York Times, nebo EPPO, přijdou se závěry svých šetření.

U Evropského soudního dvora by se mohlo stát, že první rozhodnutí přijde ještě před evropskými volbami, ale tam se může Evropská komise odvolat. Tam je celé vyšetřování vedeno vůči Evropské komisi, takže jedině v případě, že by Evropský soudní dvůr přikázal, aby Ursula von der Leyenová zveřejnila tu SMS komunikaci, tak to by mohlo otevřít o dost větší diskuzi.

Do té doby si myslím, že nějakou větší ztrátu podpory, minimálně na úrovni členských zemí, nemůžeme čekat.

Co se týče vyšetřování EPPO, tam si myslím, že nějaké závěry šetření přijdou až po volbách. Samozřejmě je otázka, co by to potom znamenalo, ale myslím si, že právě z hlediska toho, jak bezprecedentní situace ohledně nákupu vakcín byla, tak bude hodně složité argumentovat tím, jak moc nebo jak málo měla Komise za ty vakcíny utrácet.

Pokud by tam nebyla nějaká zmínka toho, že Komise preferovala vakcíny Pfizeru nad těmi od ostatních dodavatelů na základě nějakého osobního vztahu. To by byl jediný problém, který by asi mohl von der Leyenovou poškodit. Ale těch informací hodně chybí a nemyslím si, že jen tak vyplavou na povrch.

Vy jste zmínil soudní spor Komise s The New York Times. Co by to znamenalo do budoucna, kdyby The New York Times vyhrál a Komise opravdu musela ty SMS zprávy ukázat?

Tady se tříští dva dost citlivé aspekty. Na jednu stranu jsou evropské instituce povinné zveřejňovat veškeré informace. Pokud nejsou nějakým způsobem přísně tajné, to se potom samozřejmě většinou začerňuje a tak dále, ale prostě ty dokumenty měly být zveřejněny ze strany Komise.

Na druhou stranu, když bychom se dostali do bodu, že bychom řekli, že předsedkyně Komise musí zveřejňovat jakoukoliv osobní konverzaci skrze telefon, tak by se tady mohl vytvořit precedent na to, že bychom od jakéhokoliv evropského politika očekávali to samé.

A to je dost nebezpečný precedent, protože tam se potom nabourává ochrana soukromí. Takže to bude složité, ale myslím si, že nakonec se vybalancuje to, aby Komise musela poskytnout informace.

Nevím, jestli to bude úplně přepis těch zpráv, ale minimálně by to mělo být nějaké oficiální prohlášení toho, o čem se Ursula von der Leyenová s ředitelem Pfizeru bavila.