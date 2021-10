Pálení prošlých vakcín od AstraZeneca pokračuje. Většinu ale Česko nemůže najít

Ministerstvo zdravotnictví řeší nebývalý problém. Rozhodlo se spálit další desítky tisíc vakcín firmy AstraZeneca, kterým na konci října skončí platnost, zjistil Radiožurnál. Jenže většinu z nich nemůže dohledat. Podle resortu je možné, že jsou očkovací látky rozvezené po krajích, v evidenci je ale nemůže najít. Původní zpráva Praha 9:02 30. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína proti nemoci covid-19 vyvinutá Oxfordskou univerzitou a britskou farmaceutickou společností AstraZeneca | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Jsou to jednoduché počty: 55 tisíc vakcín AstraZenecy v říjnu projde. Radiožurnál o tom informoval už v první půlce září a ministerstvo zdravotnictví toto číslo potvrzuje. Od té doby jich zdravotníci podle dat na webu resortu vyočkovali zhruba tisícovku. Do spaloven by tak mělo zamířit 54 tisíc dávek.

Jenže to s údaji ministerstva nesedí. „Víme, že budeme likvidovat asi 21 tisíc vakcín od společnosti AstraZeneca. Prochází jim expirace. Nelze je už dále použít,“ potvrdil mluvčí Daniel Köppl s tím, že dalších zhruba tisíc očkovacích látek ministerstvo zničí, protože jsou ampule nějakým způsobem porušené.

Kde je zbývajících více než 30 tisíc vakcín, kterým vyprší platnost, ministerstvo neví. Jsou prý pravděpodobně někde rozvezené, například v ordinacích u praktických lékařů. V evidenci je resort nicméně nemá, takže bez většího auditu neexistují přesné informace o tom, kde přesně je hledat.

Pilulka místo injekce? Izraleská firma Oravax může v JAR začít testovat orální vakcínu proti covidu-19 Číst článek

Darovat vakcíny nešlo

Darovat procházející vakcíny prý Česko nemohlo. Ministerstvo zdravotnictví už dřív Radiožurnálu řeklo, že zákon „neumožňuje tyto vakcíny darovat, protože v momentě, kdy jsou vyjmuty z kontrolovaného distribučního řetězce, tak se počítá s tím, že budou použité“.

Už v září stát zlikvidoval přes 20 tisíc dávek vakcíny firmy AstraZeneca. Byl o ně skoro nulový zájem, AstraZeneca od jara trpěla špatným obrazem v médiích, na vině mohly být i dlouhé intervaly mezi jednotlivými dávkami.

Kromě vakcín AstraZeneca ministerstvo zdravotnictví eviduje 16 tisíc znehodnocených preparátů konsorcia firem Pfizer a BioNTech. Podle zveřejněných dat nebyla dosud zlikvidována žádná vakcína od Moderny, počty znehodnocených očkovacích látek firmy Johnson & Johnson v přehledu na webu ministerstva chybí.