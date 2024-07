ONLINE: Rusko za rok omylem shodilo 38 klouzavých bomb na vlastní území. Čtyři spadly na Belgorod

Rusko od loňského do letošního dubna shodilo omylem nejméně 38 klouzavých bomb na vlastní území v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou. V pondělí to napsal americký list The Washington Post s odkazem na ruský interní dokument, který zachytila ukrajinská rozvědka. Většina z leteckých pum nevybuchla. Na ruské území podle odborníků dopadly zřejmě kvůli chybným naváděcím systémům.

