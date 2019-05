Letadla British Airways budou po deseti letech znovu létat do Pákistánu. Obnovu umožnil pokles terorismu

Britské aerolinky British Airways obnoví příští týden lety do Pákistánu a stanou se první západní leteckou společností, která začne létat do země. British Airways zastavily lety do Pákistánu po bombovém útoku na hotel Marriot v pákistánském hlavním městě v roce 2008. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení společnosti.

