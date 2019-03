Ztráta 450 miliard. Tolik loni EU stály stávky a nedostatek lidí pro řízení letového provozu

Stávky a nedostatek zaměstnanců v řízení letového provozu v loňském roce stály ekonomiku Evropské unie 17,6 miliardy eur (přes 450 miliard Kč). Oznámilo to ve středu odvětvové sdružení Airlines for Europe (A4E). Z hlediska zpožďování letů byl zároveň loňský rok nejhorší za téměř deset let.

Brusel 18:09 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít