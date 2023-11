ONLINE: Nejsme v patu, nenutí mě jednat s Ruskem o míru, tvrdí Zelenskyj po jednání s Leyenovou

Situace ve válce na Ukrajině patová není, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na tiskové konferenci po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou uvedl, že necítí nátlak ze strany spojenců ve Spojených státech a EU, aby Ukrajina s Ruskem vyjednávala o ukončení války. Zopakoval, že Kyjev s Ruskem jednat nebude. Sledujeme online Kyjev 15:37 4. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová při neohlášené návštěvě Kyjeva | Zdroj: Reuters

„Není to patová situace. Rusko kontroluje nebe. My chráníme naše vojáky. Jednoduše házet, házet své lidi jako maso, jak to dělá Rusko, nikdo nechce,“ řekl Zelenskyj v reakci na nedávné vyjádření šéf ukrajinského generálního štábu Valeryje Zalužného, který v časopisu The Economist varoval, že válka na Ukrajině přechází do nové fáze pozičních bojů, které jsou výhodné pro Rusko.

Podle Zelenského je třeba čekat, až Ukrajina bude moci využívat letadla F-16, „až se to na nich kluci naučí“. Když je na frontě k dispozici protiletecká obrana, ukrajinští vojáci podle něho postupují.

Zelenskyj také řekl, že Ukrajina se nemůže vzdát Krymu. „To se máme vzdát třetiny našeho státu? To by byl jen začátek,“ varoval podle portálu Ukrajinska Pravda.

Zelenskyj popřel zprávy americké televize NBC, podle kterých západní spojenci otevřeli s Ukrajinci téma možných jednání s Ruskem. „Dnes na mě nikdo z vedení EU, Spojených států netlačí,“ řekl Zelenskyj a dodal, že v takové situaci Ukrajina bývala před ruskou plnohodnotnou invazí a po jejím začátku. „Nebude nic takového, abychom si s Ruskem sedli, jednali s ním a něco mu odevzdali,“ zdůraznil.

Odvedení pozornosti

Připustil ale, že pozornost od války na Ukrajině odvádí konflikt na Blízkém východě, kde Izrael skoro měsíc bojuje v Pásmu Gazy proti militantnímu palestinskému hnutí Hamás.

Von der Leyenová přijela do Kyjeva krátce předtím, než Evropská komise zveřejní zprávu o pokroku Ukrajiny při plnění ekonomických, právních a dalších kritérií, která jsou podmínkou pro posun přístupových jednání. Na základě této zprávy se EU v prosinci rozhodne, zda s Ukrajinou zahájí přístupová jednání.

Agentura DPA píše, že šéfka EK pokrok Ukrajiny chválila. „Vedete existenční válku a zároveň zemi hluboce reformujete,“ řekla von der Leyenová. Vyzdvihla reformu soudnictví, omezení vlivu oligarchů a boj proti praní špinavých peněz. Von der Leyenová je v Kyjevě pošesté od začátku ruské invaze.