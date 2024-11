ONLINE: Na východě Ukrajiny platil většinu noci poplach. Ruské vzdušné útoky si vyžádaly pět obětí

Čtyři lidé zahynuli v Mykolajivské oblasti a jednu oběť si vyžádal útok v Zaporožské oblasti, kdy úder zničil rezidenční budovu. Mezi zraněnými v Záporožské oblasti je podle úřadů pět dětí ve věku od čtyř do 17 let. Na sociální síti Telegram to uvedli šéfové oblastních správ.

Ruské úřady se k nejnovějším útokům nevyjádřily. Moskva popírá, že by úmyslně útočila na ukrajinské civilisty, a tvrdí, že její údery míří výhradně na vojenskou či energetickou infrastrukturu. Tisíce mrtvých a zraněných civilistů od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 však svědčí o opaku.

Podle údajů ukrajinského letectva v Mykolajivské oblasti a ve většině východní krajiny platil po většinu pondělní noci a nedělního večera poplach kvůli hrozbě ruských dronových útoků.