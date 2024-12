480 úderů za 48 hodin. Izrael během útoků na Sýrii údajně zničil až 80 procent strategických zbraní

Izrael za posledních 48 hodin uskutečnil přibližně 480 úderů na strategické vojenské cíle v Sýrii. Napsala to v úterý agentura AFP s odvoláním na prohlášení izraelské armády. Server The Times of Israel uvedl, že armáda podle svého tvrzení zničila 70 až 80 procent syrských strategických zbraní. Izrael své útoky zdůvodňuje nutností zajistit vlastní bezpečnost po víkendovém pádu režimu syrského diktátora Bašára Asada.

Aktualizováno Tel Aviv 20:34 10. 12. 2024 (Aktualizováno: 20:53 10. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít