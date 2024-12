Polsko je rozdělené vejpůl. Jediné, na čem se shodnou, je podpora armády, tvrdí publicista Janyška

V Polsku je jako v jiných státech hluboce polarizovaná společnost. Dnešní Polsko je dějištěm zákopové války mezi prezidentem a vládní většinou. Ještě nikdy nebyl konflikt mezi oběma stranami tak vyostřený, tvrdí v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus bývalý diplomat, znalec Polska a autor knihy Polsko vejpůl Petr Janyška. „Někdy se hranice mezi oběma tábory setřou,“ říká a poukazuje na to, že Polsko vydává na obranu přes čtyři procenta HDP. Osobnost Plus Praha/Varšava 21:34 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Soužití prezidenta Andrzeje Dudy s novou vládou Donalda Tuska, která je u moci už rok, nemá v historii Polska obdoby. Kohabitací sice již v Polsku bylo několik, ale prezident vždy s vládou zvládl najít shodu, to však podle bývalého diplomata a znalce Petra Janyšky o momentální situaci nelze říct.

„U předchozích kohabitací, byť tam byly třenice, tak měli všichni na paměti zájem země. Teď je nová situace v tom smyslu, že Andrzej Duda se chová jako stranický politik a kope za stranu PiS (Právo a spravedlnost). Je dnes jediným politikem strany PiS v nějaké vyšší exekutivní roli, takže to samozřejmě dělá opravdu stoprocentně,“ vysvětluje bývalý diplomat.

Důsledkem je, že vláda jen obtížně prosazuje své zákony. Ty totiž často neprojdou přes prezidenta. „Buď je odmítá podepsat, nebo dělá takovou fintu, že návrh zákona odešle na ústavní soud. Tam má PiS svoji většinu a tam to zůstane ležet v mrazáku,“ popisuje Janyška.

V praxi tak vláda Donalda Tuska nezvládá splnit své předvolební sliby. Jedním z příkladů je třeba problém s interrupcemi.

„V Polsku jsou už roky nelegální. Jsou tam jenom dvě zcela nepatrné výjimky, a to když je v ohrožení žena, či plod. Samozřejmě když šly ženy volit loni, a ony šly v nebývale velkém počtu, tak volily Tuskovu vládní koalici, protože Tusk slíbil, že se bude snažit, aby interrupce byly legální. Ale to se nedaří,“ míní znalec.

Rozdělené Polsko

V Polsku se podle Janyšky odehrává ohromný boj o to zvrátit systém, který nastavila během osmi let strana Právo a spravedlnost ovládaná expremiérem Jaroslawem Kaczyńským. Jde to ale velmi těžce a velmi pomalu.

„Moje knížka se jmenuje Polsko vejpůl. Není to náhodou, protože skutečně Polsko je rozděleno a na tom podstatně pracoval právě Kaczyński,“ zdůrazňuje publicista.

„Samozřejmě se hranice mezi dvěma tábory někdy překrývají,“ uznává a srovnává:

„Tak jako v mnoha jiných zemích Evropy, i v Polsku ve velkých městech, kde je dobrá dopravní dostupnost, kde jsou doktoři a vzdělaní lidé, většinou volí liberály. V malých městech lidé volí PiS.“

Budování armády

Polsko je mimo jiné členem Severoatlantické aliance a na výdaje dává víc než čtyři procenta svého HDP. V příštím roce by to mohlo být až pět procent. To je výrazně více, než dává Česká republika.

„Polsko je v úplně jiné situaci, protože Poláci mají s Rusy ty nejhorší zkušenosti v historii. Když Polsko vznikalo v roce 1918, tak první, k čemu došlo, byla válka s Ruskem. Rusové se tenkrát dostali téměř k Varšavě,“ uzavírá Janyška vysvětlením, proč je zbrojení jediným tématem, na kterém se v Polsku shodnou oba tábory.

Jak moc proti sobě stojí liberální a konzervativní proud a který je silnější? Existují už teď první průzkumy toho, jak by mohly dopadnout květnové prezidentské volby? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus na začátku článku.