‚Odstrašit a odradit možného agresora.‘ Polsko při stavbě pohraničního opevnění postupuje rychleji

Polsko dokončilo první úsek pohraničního opevnění takzvaného Štítu Východ. Obranné zabezpečené pásmo se po dokončení potáhne podél celých hraničních úseků, které Polsko sdílí s Ruskem a Běloruskem. Jak ale v sobotu prozradil premiér Donald Tusk, pevnosti budou i u hranic s Ukrajinou.

Jediné, co k záměru vybudovat opevnění i na hranicích s Ukrajinou Donald Tusk řekl, bylo, že je to z jiného důvodu než v případě zabezpečování hranice s Ruskem a Běloruskem, ale že jde o to, aby se Poláci žijící ve východním regionu cítili bezpečně.

Mluvil o tom v sobotu u už hotového úseku opevnění na severovýchodě země, kde Polsko sousedí s ruskou Kaliningradskou exklávou.

„Všechno, co tady děláme – to samé vytvoříme u hranice s Běloruskem a Ukrajinou – má odstrašit a odradit možného agresora. Proto je to skutečně investice v mír. Bude nás to samozřejmě stát miliardy zlotých, ale už teď tento projekt sleduje celá Evropa, která je připravená v případě potřeby naši práci a investici podpořit. Všichni si uvědomují, že na tom projektu závisí bezpečnost nejen Polska, ale i celé Evropské unie,“ popsal polský premiér.

Co se týče vztahu Polska s Ukrajinou, tak Polsko je součástí nově vzniklé aliance na podporu Ukrajiny. Je to aliance Severní skupina-Ukrajina, která sdružuje kromě Polska i pobaltské a skandinávské země a také Německo, Velkou Británii a Nizozemsko. Tato aliance si dává za úkol podporovat a vybavovat ukrajinskou armádu a ukrajinský obranný průmysl. Takže to není tak, že by se Polsko připravovalo na ukrajinský útok. Za agresory jsou skutečně v Polsku považované Rusko a Bělorusko.

Co tvoří Štít Východ?

Stavba velkého polského stavebně obranného projektu Štít Východ začala letos a pokračuje rychle, protože s dokončením prvního úseku se původně počítalo až v prvním čtvrtletí příštího roku a už je dokončený teď.

Je to projekt, který má za cíl zabezpečit téměř celou východní hranici Polska, což je i vnější hranice Evropské unie. Všechno by to mělo stát asi 60 miliard korun a ten pás by měl propojit terénní překážky, jako jsou třeba lesy, mokřady, bahniska, s mechanickými překážkami proti pozemním vojenským jednotkám, které by se i s technikou třeba mohly pokusit překročit hranici. To všechno má doplnit moderní monitorovací systém.

Úplná podoba zabezpečení je tajemstvím. Víme ale třeba, že vláda kvůli němu nezvažuje vysidlování obyvatel pohraničí, což premiér Tusk zopakoval. Od začátku roku by na východě Polska opět měly být rozestavené taky německé systémy protivzdušné obrany Patriot. Chránit budou logistický vojenský hub v Jasionce, který je klíčový pro dodávky pomoci Ukrajině, ale není to součást Štítu Východ.

Pobaltské země budují vlastní opevnění svých hranic. Celému východnímu pevnostnímu komplexu Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska se v Polsku občas říká nová železná opona. Ta má sestávat nejen z pohraničních pevností, betonových bariér, zákopů nebo protitankových min, ale i z posílené kyberobrany.

Hrozba už dnes totiž nemá pouze fyzickou podobu tanku nebo vojáka, ale i digitální ve smyslu ochromení systémů, na kterých Estonsko jako první zcela digitální společnost na světě funguje a stojí. Zvlášť Estonsko v této oblasti opravdu masivně investuje, stejně jako například do nákupu munice.