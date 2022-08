Polská část Odry prožívá nejhorší ekologickou katastrofu. Z vody už vylovili přes 200 tun mrtvých ryb

Až do konce na celém dolním toku řeky Odry platí zákaz lovu ryb, koupání a jakéhokoli kontaktu s vodou. Na středním toku v dolním Slezsku a v okolí města Opole sice mohou rybáři lovit, ale jen podle zásady „chyť a pust“. Stále totiž nejsou známé příčiny rozsáhlé otravy Odry, která zasáhla více než 500 kilometrů jejího toku. První leklé ryby se na hladině druhé největší polské řeky objevily už před měsícem. Vratislav 13:52 27. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sběr leklých ryb z Odry | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Miroslav Kamiňski, předseda oblastní organizace rybářského svazu v Zielone Górze, ukazuje snímky z odklízení mrtvých ryb. Organizace spravuje 156 kilometrů řeky. Na záběrech jsou vidět candáti, boleni, amuři, také štiky nebo cejni a další druhy ryb. Některé ryby vážily i tři nebo pět kilogramů. Byly to velké ryby a také velká škoda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Pavla Nováka o ekologické katastrofě na Odře

„Takovou katastrofu jsem za celý svůj život neviděl. Občas byl nějaký hromadný úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku ve vodě, ale nikdy to nedosáhlo takových rozměrů. To, co se teď děje, protože ono to, jak se zdá, ještě neskončilo, to je událost, která nemá v dějinách Odry obdoby. V ekologickém smyslu slova dnes Odra vlastně neexistuje,“ říká Kamiňski.

„Malá hloubka řeky, když je nízký stav podzemních vod, a také vysoká teplota vody mohly být některými z příčin úhynu ryb. Dodnes ale nemáme potvrzení o tom, zda se na tom nepodílely také nějaké chemické látky, ačkoli taková podezření tu jsou,“ popisuje rybář.

Předseda oblastní organizace rybářského svazu Miroslaw Kamiński | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Do Odry totiž vypouštějí odpadní vodu z kalových nádrží uhelné doly ve Slezsku a doly na měď, které jsou až daleko po proudu za Vratislaví. V odebraných vzorcích vody byla zjištěna nadměrná slanost, která mohla způsobit růst řas a sinic a připravit tak ryby o kyslík. Zvláštní totiž je, že ryby nehynuly v celém toku Odry.

Obnovení ekosystému?

Podle Krzysztofa Maje, maršálka Dolnoslezského vojvodství, který je hlavou krajské samosprávy, je udivující, že na celém úseku Odry od Vratislavi až do Glogowa dlouhém 140 kilometrů ryby nehynuly. Ovšem v další části Odry směrem k Baltskému moři ryby umíraly po tunách. Státní správa přitom začala reagovat až po několika dnech.

Uhynulé ryby z Odry | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Maršálkovo vojvodství ležících kolem Odry si objednalo vlastní odborný průzkum řeky, aby se zjistilo nejen, co vodu otrávilo, ale v jakém stavu je dno Odry a flóra a fauna v řece. Chtějí od vědců rady, jak urychlit obnovení života v řece.

Předseda oblastní organizace rybářského svazu v Zielone Górze Miroslaw Kamiński ale upozorňuje, že odlovem leklých ryb ještě celá katastrofa nekončí. Na hladinu začnou vyplouvat tlející kusy, které zůstaly u dna. Ty mohou dál řeku zamořit čpavkem. Rybáři, hasiči a vojáci už z Odry vylovili přes 200 tun rybích mrtvol.

Sídlo oblastní organizace rybářského svazu v Zielone Górze | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Možná shoda nepříznivých přírodních podmínek, možná nedbalost, možná lhostejnost člověka způsobila nejen největší ekologickou katastrofu v moderních polských dějinách. Zasáhla také turistická střediska kolem Odry, letní tábory, zemědělce. Mnoho lidí ztratilo práci.

Teprve na jaře se ukáže, jestli se do Odry vrátí život. Jestli se obnoví říční ekosystém. S rybami totiž v řece vyhynuli i korýši a mlži, kterými se ryby živí. Pokoušet se do řeky vracet mladé ryby by teď nemělo smysl. Jak říká Miroslaw Kamiński, ryby by se kvůli nedostatku potravy požraly navzájem.