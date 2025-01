Při jednání o míru v Gaze prý nastal průlom. Podílel se na něm Mossad i Trumpův vyslanec pro Blízký východ

V jednání o příměří v Pásmu Gazy v noci na pondělí nastal průlom. Uvedla to agentura Reuters a izraelská média. Podle zdroje Reuters Katar, které jednání zprostředkovává, připravil a předal Izraeli a palestinskému hnutí Hamás konečný návrh dohody. Nyní se čeká na postoj Hamásu k dohodě, píší izraelská média. Dauhá 10:46 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud bude Hamás s dohodou souhlasit, budou pokračovat jednání o jejích konečných detailech | Foto: Jamal Awad | Zdroj: Reuters

Průlom podle Reuters nastal při nočním jednání, kterého se zúčastnil šéf Mossadu David Barnea, vyslanec pro Blízký východ budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání.

Britská studie uvádí více než 70 000 obětí v Pásmu Gazy. Většinu tvoří ženy a děti Číst článek

O průlomu informují i izraelská média, napsal server The Times of Israel, podle kterých se nyní čeká na postoj Hamásu. Pokud bude souhlasit, budou pokračovat jednání o konečných detailech dohody, která by mohla trvat několik dalších dní.

Válka mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás začala po teroristickém útoku z předloňského října, kdy v Izraeli zahynulo na 1200 civilistů. Válku přerušilo jen týdenní příměří na konci předloňského listopadu. Podle místních úřadů v Pásmu Gazy, které kontroluje Hamás, při bojích na tomto palestinském území zahynulo nejméně 46 000 Palestinců.