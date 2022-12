Konec jedné éry. Po 70 letech vlády zemřela královna Alžběta II., Britové na rozloučení čekali hodiny

Rok 2022 přinesl změnu na britském trůnu. 8. září zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. Pro několik generací Britů představovala životní jistotu. Přestože se k domácímu ani světovému dění veřejně nevyjadřovala, patřila mezi nejvlivnější ženy posledních desetiletí. Na trůnu vystřídal Alžbětu II. její syn, král Karel III. Poslední rozloučení s královnou Alžbětou II. zaznamenal zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Příběhy roku 2022 Londýn 9:41 31. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V čele průvodu v Londýně jeli na koních příslušníci kanadské jízdní policie | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

Krátce poté, co se britská veřejnost dozvěděla zprávu o úmrtí královny, začali před Buckinghamský palác proudit lidé. V půl deváté večer jich navzdory silnému dešti na místě mohly být dva, možná tři tisíce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jaromíra Marka, kde shrnuje poslední rozloučení s britskou královnou Alžbětou II.

Na ulici Mall, která vede z Trafalgarského náměstí k Buckinghamskému paláci stojí v tuto dobu řada taxíků, je jich několik desítek. Mají rozsvícené symboly „taxi“, ale na nikoho nečekají.

„Spolu s ostatními řidiči jsme přijeli uctít památku královny. Zpráva o jejím úmrtí mě osobně zasáhla,“ vysvětluje se slzami v očích jeden z taxikářů.

Protože Alžběta II. zemřela na svém skotském sídle, oficiální smuteční obřad začal v Edinburghu. Jedna z účastnic čekala šest hodin, než se mohla rakvi s panovnicí poklonit. Alžběta II. sloužila zemi přes sedmdesát let.

Alžběta II. s manželem Philipem jako diváci dostihů v roce 2007 | Zdroj: Reuters

Devět hodin čekání

Samotný pohřeb se odehrál v Londýně, kam se sjely stovky státníků a zástupců šlechtických rodů z celého světa. Ještě před tím ale měli lidé možnost rozloučit se se zesnulou panovnicí. Zástup čekajících byl dlouhý několik kilometrů a trvalo řadu hodin, než se mohli lidé ve Westminsterské hale poklonit rakvi s pozůstatky panovnice.

Král Karel III. poprvé přednesl vánoční poselství. Z hradu Windsor vzpomenul na zesnulou Alžbětu II. Číst článek

V řadě čekali také Češi. „Na začátku se objevily zprávy, že se fronta uzavře, a tak tam v davu vyloženě běžely stovky lidí, co se do řady chtěli dostat. Poté se to zklidnilo a pomalu šlo devět hodin. My se do fronty zařadili zhruba před desátou večer,“ popsal pan Jiří. Dodává, že se s královnou přišel rozloučit také proto, že je skaut, mezi které se řadila i královna.

Samotný pohřeb byl největším, jaký kdy Velká Británie zažila. Kromě hostů z celého světa vyprovodil panovnici na poslední cestě asi milion Britů. V pondělí 19. září odpoledne byla rakev uložena do krypty na hradě Windsor. Definitivně tak skončila éra Alžběty II., nejdéle vládnoucí panovnice Spojeného království.

Poslechněte si také reportáž v horní části článku.