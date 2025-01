Rakouští Svobodní a Rusko? Jsou antimainstream, proto se staví proti Ukrajině, usuzuje velvyslanec

Poté, co rezignoval rakouský kancléř Karl Nehammer, protože zkrachovala jednání o nové vládní koalici mezi lidovci, sociálními demokraty a liberální stranou NEOS, pověřil v pondělí prezident Alexander Van der Bellen sestavením vlády lídra Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herberta Kickla. Podle českého velvyslance v Rakousku Jiřího Šitlera se toto pověření dalo čekat, uvedl v pořadu Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Vídeň 23:27 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr FPÖ Herbert Kickl | Foto: Andreas Stroh | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

Lidovci (ÖVP) i liberálové (NEOS) ukončení jednání zdůvodňují nepřiměřenými požadavky sociálních demokratů (SPÖ), které prý neodpovídají ekonomickým možnostem země, například pokud jde o penzijní reformu.

„Současné vedení sociálních demokratů je poměrně radikálně levicové, takže je zjevné, že ekonomické programy stran šlo obtížně sblížit. Na druhou stranu Rakousko je tradičně zemí konsenzu, takže všichni čekali, že se přes tyto rozpory překlenou. Konec rozhovorů byl proto poměrně velkým překvapením,“ poznamenává velvyslanec.

„Zdá se, že doba, kdy se spíš hledaly shody než rozpory, je pryč. Stranické rozpory začínají převažovat nad vůlí k hledání shody, což svědčí o celkové nejistotě v zemi,“ dodává.

Neschopnost najít programovou shodu tak nakonec byla silnější než snaha nepustit k vládě Svobodné, přičemž minimálně část lidovců nemá se spoluprací s nimi zásadní problém. Obě strany už spolu v minulosti vládly.

„V případě NEOSu a sociálních demokratů jsou ty důvody zásadní, programové a hodnotové. U lidovců převažovala nedůvěra k FPÖ vzhledem ke zkušenostem k předchozí vlády, především pak k předsedovi Herbertu Kicklovi, který byl ministrem vnitra a v podstatě rozbil rakouskou službu na ochranu ústavy,“ přibližuje diplomat.

Prezident Van der Bellen přesto v pondělí Kickla pověřil sestavením vlády.

Vždy proti

Předseda lidovců Christian Stocker už v neděli prohlásil, že je ochoten zahájit s Kicklem koaliční rozhovory, přestože v minulosti patřil k jeho silným kritikům.

Pokud jde o priority případné vlády vedené FPÖ, strana podle Šitlera pracuje s tématem inflace, která v posledních letech Rakušany silně zasáhla, a kritizuje migraci, především tu z Afriky a ze zemí Blízkého východu.

Zatímco ukrajinští uprchlíci jsou v Rakousku vnímáni jako snadno integrovatelní, vůči Ukrajině jako takové se Svobodní vymezují a kritizují podporu napadené země ve válce s Ruskem.

„Zřejmě by došlo ke změně či zmírnění té podpory, ale záleželo by na konkrétní dohodě s lidovci. Určitě by také došlo k většímu tlaku na reformu migračních opatření,“ míní velvyslanec.

O Svobodných sice média často píší jako o proruské straně, Šitler se ale nedomnívá, že by otázka vztahů s Moskvou byla pro její voliče to nejdůležitější. Daleko víc prý rezonuje postoj strany během pandemie koronaviru, kdy se stavěla proti omezujícím opatřením.

„Spekuluji, ale hlavním důvodem je podle mě to, že FPÖ se profiluje jako antimainstreamová strana. A když mainstream na rakouské politické scéně inklinuje k podpoře Ukrajiny, FPÖ se staví na opačnou stranu,“ konstatuje.

Jak by vláda Svobodných ovlivnila česko-rakouské vztahy? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, který vznikl ještě před Kicklovým pověřením. Audio je v úvodu článku.